Нападником на префектуру Парижа виявився її ж працівник



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Територію навколо префектури охороняють близько 200 поліцейських

Чоловік працював інженером з електроніки в Управлінні розвідки префектури

Чоловік, який скоїв напад на поліцейських у префектурі Парижа, був глухонімим, повідомляє телеканал LCI у четвер, 3 жовтня. Телеканал уточнює, що він працював інженером з електроніки в Управлінні розвідки префектури. Він був не поліцейським, а цивільною особою, адміністративним працівником префектури.

Згідно з даними телеканалу BFMTV, нападник використав великий керамічний ніж, на який не зреагували металодетектори. Співробітники префектури зазвичай охороною не оглядалися.

Як відомо, спочатку чоловік напав у своїй робочій кімнаті на поліцейського, який перебував там. Вийшовши з цього приміщення в коридор, він вдарив ножем другу жертву. Третя людина загинула на сходах. Четвертого, імовірно жінку, нападник убив в одному з внутрішніх дворів префектури.

У дворі в цей момент перебувало багато поліцейських - закінчувався час обіду. Нападник був застрелений одним з них.

Чоловік, який скоїв напад, протягом 20 років працював у префектурі. Зараз в його квартирі проводиться обшук.

Основою версією інциденту вважається конфлікт між співробітниками Управління розвідки префектури.

На місце події прибули президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр країни Едуар Філіп і глава МВС Крістоф Кастанер, який скасував у зв'язку з цією трагедією візит до Туреччини.