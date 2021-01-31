Напередодні імпічменту від Трампа пішли адвокати

Колишній президент США знову заговорив про фальсифікації на виборах

За десять днів до початку процесу імпічменту колишнього президента США Дональда Трампа покинуло декілька адвокатів. Як повідомляє CNN, це сталося через незгоду Трампа із запропонованою юристами стратегією захисту.

Повідомляється, що серед адвокатів, які пішли від Трампа, – головні захисники Бутч Бауерс і Дебора Барбері з Південної Кароліни. Їх помічники з цього штату Джонні Гассер і Грег Харріс теж покинули команду Трампа. Крім того, над справою про імпічмент припинив роботу юрист Джош Ховард.

За даними CNN, це відбулося в результаті розбіжностей з приводу стратегії захисту. Трамп наполягає на тому, щоб адвокати продовжили наполягати на темі фальсифікацій на виборах президента. Однак юристи вважали за краще відштовхуватися від того, що цей імпічмент оголошується вже після завершення президентського терміну. Трамп не погодився з цими аргументами.

Бутч Бауерс працював в американському Мінюсті при президенті Джорджі Буші, а Дебора Барбері була федеральним прокурором. Джош Ховард брав участь у розслідуванні скандалів, пов'язаних з президентом Біллом Клінтоном і Монікою Левінські.

Як повідомлялось раніше, новообраний президент США Джо Байден закликав сенат не зволікати з імпічментом Трампа.

Також стало відомо про те, що один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, «шаман»з руху QAnon Джейкоб Ентоні Чанслі заявив, що Трамп «його зрадив» і дав згоду свідчити проти колишнього президента під час слухань.

При цьому український президент Володимир Зеленський в інтервʼю програмі Axios на американському телеканалі HBO сказав, що «трохи злий» на Дональда Трампа.