«Шаман» QAnon готовий свідчити проти Трампа

Один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, «шаман» Джейкоб Ентоні Чанслі заявив, що Трамп «його зрадив»

Учасники штурму Капітолію висловили готовність свідчити проти експрезидента США Дональда Трампа у справі про імпічмент.

Про це повідомляє Vice.

Один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, «шаман» Джейкоб Ентоні Чанслі заявив, що Трамп «його зрадив». Про це розповів адвокат Чанслі Ел Уоткінс.

«Він відчув, що президент його зрадив», – сказав він.

За словами Уоткінса, Чанслі вважає слова Трампа, після яких розпочався штурм, «нічим іншим, як запрошенням піти до Капітолію разом із президентом і битися там немов у пеклі».

«Якщо розглянуті звинувачення для імпічменту мають підстави, голос пана Ченслі і голоси інших осіб, причетних до події, повинні бути почуті», – сказав Уоткінс.

Адвокат 20-річного Емануеля Джексона – ще одного учасника штурму, якому висунули звинувачення за п’ятьма пунктами, включаючи напад на правоохоронні органи, в недавній судовій заяві зазначив, що «характер і обставини цього злочину повинні розглядатися через призму події, натхненної президентом США».

Інший учасник штурму, Гаррет Міллер, якого звинувачували також у погрозах члену палати представників Александрії Окасіо-Кортес і офіцеру поліції Капітолію, опублікував через свого адвоката заяву, в якій він вибачився і поклав провину за свою поведінку на Трампа.

«Хоча я ніколи не планував завдати шкоди конгресмену Окасіо-Кортес або кому-небудь із співробітників поліції Капітолію, я визнаю, що мої публікації в соціальних мережах були абсолютно недоречними. Вони були зроблені в той час, коли Дональд Трамп переконав мене, що вибори в Америці вкрали», – йдеться в його заяві.