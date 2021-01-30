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    У світі

    «Шаман» QAnon готовий свідчити проти Трампа

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    «Шаман» QAnon готовий свідчити проти Трампа

    Один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, «шаман» Джейкоб Ентоні Чанслі заявив, що Трамп «його зрадив»

    Учасники штурму Капітолію висловили готовність свідчити проти експрезидента США Дональда Трампа у справі про імпічмент.

    Про це повідомляє Vice.

    Один з найвідоміших учасників штурму Капітолію, «шаман» Джейкоб Ентоні Чанслі заявив, що Трамп «його зрадив». Про це розповів адвокат Чанслі Ел Уоткінс.

    «Він відчув, що президент його зрадив», – сказав він.

    За словами Уоткінса, Чанслі вважає слова Трампа, після яких розпочався штурм, «нічим іншим, як запрошенням піти до Капітолію разом із президентом і битися там немов у пеклі».

    «Якщо розглянуті звинувачення для імпічменту мають підстави, голос пана Ченслі і голоси інших осіб, причетних до події, повинні бути почуті», – сказав Уоткінс.

    Адвокат 20-річного Емануеля Джексона – ще одного учасника штурму, якому висунули звинувачення за п’ятьма пунктами, включаючи напад на правоохоронні органи, в недавній судовій заяві зазначив, що «характер і обставини цього злочину повинні розглядатися через призму події, натхненної президентом США».

    Інший учасник штурму, Гаррет Міллер, якого звинувачували також у погрозах члену палати представників Александрії Окасіо-Кортес і офіцеру поліції Капітолію, опублікував через свого адвоката заяву, в якій він вибачився і поклав провину за свою поведінку на Трампа.

    «Хоча я ніколи не планував завдати шкоди конгресмену Окасіо-Кортес або кому-небудь із співробітників поліції Капітолію, я визнаю, що мої публікації в соціальних мережах були абсолютно недоречними. Вони були зроблені в той час, коли Дональд Трамп переконав мене, що вибори в Америці вкрали», – йдеться в його заяві.

    Теги: США вибори Дональд Трамп адвокат напад імпічмент президент час
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