Сенат не голосуватиме за імпічмент Трампа до інавгурації Байдена, – ЗМІ

Сенат не голосуватиме за імпічмент Трампа до інавгурації Байдена

До 19 січня Сенат знаходиться на канікулах

Лідер республіканської більшості в Сенаті Мітч Макконнелл відмовився екстрено скликати сенаторів для розгляду питання про імпічмент президента США Дональда Трампа. До 19 січня Сенат знаходиться на канікулах.

Про рішення республіканця повідомили CNN джерела.

Без термінового скликання Сенату питання про відсторонення Трампа буде розглянуто у верхній палаті Конгресу США вже після передачі влади обраному президенту Джо Байдену.

Для затвердження імпічменту повинно проголосувати дві третини Сенату. Якщо Сенат проголосує за позбавлення президента, він зможе проголосувати і за довічну заборону засудженому політику займати державні посади.

Раніше Дональд Трамп не виключав, що буде балотуватися в президенти на наступних виборах.

Нагадаємо, Палата представників, нижня палата Конгресу США проголосувала за імпічмент чинного президента США Дональда Трампа в зв'язку з недавніми заворушеннями в Вашингтоні.

Дебати тривали більше семи годин. За імпічмент Трампа через підбурювання до заколоту проголосували 229 законодавців, проти – 195. Крім того, «за» проголосували десять республіканців.

Він став першим в історії США президентом, якому імпічмент був оголошений двічі.

Перший був в грудні 2019 року за зловживання владою та перешкоджання конгресу, але тоді сенат його виправдав.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.