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    У світі

    NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць

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    <p>Техніки підіймають правий кормовий сегмент двигуна для системи космічного старту агентства<br /><br /></p> - NASA підтвердила, що у 2024 році люди повернуться на Місяць

    Техніки підіймають правий кормовий сегмент двигуна для системи космічного старту агентства

    Фото: NASA

    Вже у 2021 році відбудеться перший політ апарату

    NASA розробляє систему запуску Artemis Space Launch System, яка дозволить у 2024 році здійснити пілотований політ на Місяць. Про це повідомляє компанія NASA.

    Перший політ апарату відбудеться у 2021 році й буде безпілотний. А вже за три роки на супутник Землі, вперше за майже 40 років, полетять люди.

    Між тим, деякі експерти висловлюють думку, що 2024 рік – надто оптимістичний прогноз, адже у проєкті уже було кілька затримок.

    До 2026 року американська влада планує почати інший довготривалий проєкт – підготувати до запуску частини проєкту зі зведення на поверхні Місяця атомної станції. Спершу конструкцію випробують на Землі, а пізніше хочуть відправити на супутник, щоб станція виробляла енергію для підтримання роботи дослідницького пункту.

    NASA та Міністерство енергетики США вже оголосило конкурс для пошуку виробників, що втілять проєкт у життя.

    США – єдина країна, що відправляла людей на Місяць. Загалом із 1969 по 1972 рік там побувало 12 астронавтів, нагадує Fox News.

    Нагадаємо, що NASA повідомило про рідкісне явище, яке можна буде побачити 30 листопада.

    До слова, космонавт NASA зняв Землю з вікна Crew Dragon.

    Крім того, вчені NASA виявили на Марсі сліди мегаповені.

    Раніше вчені знайшли на Марсі три підземних озера з рідкою водою.

    До слова, Японія збирається побудувати завод на Місяці.

    Теги: США політ конкурс NASA влада
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