Вчені знайшли на Марсі три підземних озера з рідкою водою



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Базою для відкриття стали 134 спостереження, які проводив космічний апарат Mars Express з 2012 по 2019 роки

Вчені підтвердили існування четвертого озера, на існування якого натякали у 2018 році

Поруч з південним полюсом Марса виявили три підземні озера з рідкою водою. Про це повідомляє BBC.

Науковці переконані, що під поверхнею планети прихована «комплексна система» водойм, які знаходяться приблизно на глибині 800 метрів під льодом.

Крім того, ці озера не можна назвати маленькими – всі разом вони займають площу, яка приблизно дорівнює одній пʼятій площі Німеччини. Найбільше з них має ширину приблизно в 30 км. Решта три мають ширину близько 3 км.

«Головне озеро оточене більш дрібними водоймами з рідкою водою, але через технічні характеристики радара і його віддаленість від поверхні Марса ми не можемо остаточно визначити, чи повʼязані вони між собою», – розповіла співавторка наукової роботи Олена Петтінеллі з Університету Рома Тре в Італії.

На цих глибинах недостатньо тепла, щоб розтопити лід, тому вчені вважають, що там вода перебуває у рідкій формі через високі концентрації солей. Ці солі можуть значно знизити температуру замерзання води. «Хоча існування єдиного підльодовикового озера можна пояснити винятковими умовами, такими як наявність вулкана під крижаним покривом, відкриття цілої системи озер передбачає, що процес їх утворення відносно простий і звичайний. Також ймовірно, що ці озера існували протягом більшої частини історії Марсу», – заявив головний науковий співробітник експерименту Роберто Орозій.