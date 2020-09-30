Вчені знайшли на Марсі три підземних озера з рідкою водою
Вчені підтвердили існування четвертого озера, на існування якого натякали у 2018 році
Поруч з південним полюсом Марса виявили три підземні озера з рідкою водою. Про це повідомляє BBC.
Науковці переконані, що під поверхнею планети прихована «комплексна система» водойм, які знаходяться приблизно на глибині 800 метрів під льодом.
Крім того, ці озера не можна назвати маленькими – всі разом вони займають площу, яка приблизно дорівнює одній пʼятій площі Німеччини. Найбільше з них має ширину приблизно в 30 км. Решта три мають ширину близько 3 км.
«Головне озеро оточене більш дрібними водоймами з рідкою водою, але через технічні характеристики радара і його віддаленість від поверхні Марса ми не можемо остаточно визначити, чи повʼязані вони між собою», – розповіла співавторка наукової роботи Олена Петтінеллі з Університету Рома Тре в Італії.
На цих глибинах недостатньо тепла, щоб розтопити лід, тому вчені вважають, що там вода перебуває у рідкій формі через високі концентрації солей. Ці солі можуть значно знизити температуру замерзання води.
«Хоча існування єдиного підльодовикового озера можна пояснити винятковими умовами, такими як наявність вулкана під крижаним покривом, відкриття цілої системи озер передбачає, що процес їх утворення відносно простий і звичайний. Також ймовірно, що ці озера існували протягом більшої частини історії Марсу», – заявив головний науковий співробітник експерименту Роберто Орозій.
Учені давно припускали, що під поверхнею Марсу може бути вода, можливо, залишок від того, коли на планеті були моря і озера мільярди років тому.
Наразі атмосфера Марсу настільки тонка, що на його поверхні не залишилося води у рідкому стані.
Нагадаємо, що 28 вересня 2015 року агентство NASA повідомило, що аналіз низки досліджень приводить до висновку, що на Марсі є солона вода, яка тече по поверхні в теплу пору року, утворюючи невеликі потоки. У липні 2018 року в журналі Science опублікували статтю про виявлення за допомогою радара Marsis на Марсі підземного озера з солоною водою. Озеро розташоване поблизу південного полюса планети під півторакілометровим шаром марсіанського льоду і досягає 20 кілометрів у ширину.
До слова, Японія збирається побудувати завод на Місяці.