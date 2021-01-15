Вчені виявили новий симптом Covid-19

Незвичне випадіння волосся часто виникає лише через кілька місяців після первинного діагнозу

61-річна Інід Чайлд захворіла на коронавірус у вересні минулого року, отримавши позитивний результат тестування на вірус через кілька днів.

У цей час у неї почало жменями випадати волосся: близько 60 відсотків, пише Express.

Лише коли в листопаді вона звернулася до свого лікаря, то дізналася, що випадіння волосся пов’язане з Covid-19. Незвичне випадіння волосся часто виникає лише через кілька місяців після первинного діагнозу.

У дослідженні, опублікованому в Національній медичній бібліотеці США, Національних інститутах охорони здоров’я, було додатково досліджено андрогенну алопецію, яка спостерігається у більшості пацієнтів, госпіталізованих із Covid-19.

Зокрема, зазначалося про можливий зв’язок між пацієнтами чоловічої статі, госпіталізованими з Covid-19, та андрогенною алопецією (AGA), проте дослідження охоплювало лише 41 пацієнта.

Виявилося, що такі симптоми проявляються у людей із важкою формою Covid-19 та при низькому периферичному насиченні киснем.

У лікарнях в Мадриді (Іспанія) пацієнти були випадково обстежені дерматологами, які допомагали при напливі хворих, й виявилося, що велика кількість хворих на коронавірус (67 відсотків) страждали андрогенною алопецією. Андрогенна алопеція є поширеною формою випадіння волосся як у чоловіків, так і у жінок, коли волосся втрачається над обома скронями.

Проблеми з випадінням волосся стаються через недостатнє живлення волосяних фолікул, які починають відмирати. Проте з часом волосяні фолікули повинні відновитися.