Вчені виявили у Кенії абсолютно новий штам коронавірусу

Раніше новий варіант вірусу не фіксували в жодній іншій країні світу

Вчені Кенійського медичного дослідницького інституту заявили, що у Кенії наразі циркулюють 20 варіантів вірусу SARS-CoV-2. Науковці повідомили, що нйбільше поширюються чотири варіанти, які з'явилися ще в березні 2020 року. Водночас один із цих варіантів мутував і «викликає занепокоєння» у дослідників.

Про це повідомляє кенійське видання Daily Nation.

Науковці проаналізували ДНК вірусу, який зібрали у 205 людей з восьми округів із червня по жовтень 2020 року. За цей час дослідники виявили 16 варіантів вірусу. Ще чотири штами зафіксували на початку епідемії.

Занепокоєння науковців викликає мутація одного з чотирьох ранніх варіантів вірусу. В окрузі Таїта-Тавета мутований штам виявили в 14 людей. За словами вчених, цей штам коронавірусу унікальний, раніше його не фіксували ні у Великій Британії, ні в Південно-Африканській Республіці, ні в жодній іншій країні світу.

Науковці вважають, що мутований штам може поширюватися безсимптомно, але щоб довести це, вони планують провести більше досліджень. З січня по лютий 2021 року вчені інституту будуть досліджувати зразки ДНК від 400 людей по всій країні, уже після цього вони зможуть заявити, чи дійсно новий мутований штам небезпечний.

За весь час у Кенії зафіксували 98 555 випадків COVID-19. З них 1 720 людей померли від ускладнень і понад 81 тисяча пацієнтів одужали.

SARS-CoV-2, як і будь-який вірус, постійно мутує. Нині дослідникам відомо принаймні про дев'ять груп таких мутацій.

У середині грудня 2020 року про новий, заразніший штам коронавірусу повідомили у Великій Британії. Водночас свідчень про те, що «британський» штам вірусу є більш смертельним, наразі немає.

На той час його виявили в понад тисячі людей у 60 адміністративних одиницях на південному сході Англії. Пізніше стало відомо, що новий штам в Англії виявили ще у вересні 2020 року в одного з пацієнтів, але тоді йому не надали належної уваги.

Наразі, крім Великої Британії, зараження новим штамом вірусу зафіксували в Нідерландах, Данії, Туреччині, США тощо.

Джерело: Громадське