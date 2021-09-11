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    Науковці назвали несподівану причину захворювання на коронавірус

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    Коронавірус сильно впливає на психіку пацієнта і призводить до тривалої депресії після одужання - Науковці назвали несподівану причину захворювання на коронавірус

    Коронавірус сильно впливає на психіку пацієнта і призводить до тривалої депресії після одужання

    Фото з відкритих джерел

    «Поганий настрій може стати причиною зараження коронавірусом» – інфекціоніст

    Інфекціоністка Світлана Малиновська назвала несподівану причину, яка може привести до зараження коронавірусом. За словами лікаря, захворіти на Covid-19 можливо через поганий настрій.

    Вчена зазначила, що психічний стан людини має великий вплив на його імунну систему. Захисні сили організму знижуються через страх, тугу, паніку або пригнічений стан. Також вона вважає, що нинішній рівень захворюваності є ефектом зниженого імунітету.

    Експерт вважає, що потрапивши в стаціонар, люди, які схильні до пригніченого настрою, починають відчувати більш серйозні симптоми когнітивних порушень в організмі. Вони проявляються депресією, відмовою від лікування, втратою пам’яті, орієнтацією в часі та просторі, панічними атаками, а також нападами неконтрольованого гніву.

    «Поразки психіки при Covid-19 часом настільки великі, що пацієнт може піти всупереч власним інстинктам, основний з яких – інстинкт самозбереження. У таких випадках людина замикається в собі й категорично відмовляється від лікування», – підкреслила лікарка.

    Інфекціоністка заявила, що вплив Covid-19 на когнітивні здібності людини поки не вивчено повністю, проте вже ясно, що коронавірус сильно впливає на психіку пацієнта і призводить до тривалої депресії після одужання.

    Нагадаємо, станом на ранок 11 вересня, в Україні зафіксовано 3869 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19. З них дітей – 387, медпрацівників – 76.

    Також за минулу добу госпіталізовано – 1102 особи, летальних випадків – 69, одужало – 1738 осіб.

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    Теги: лікар хвороби епідемія коронавірус
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    Науковці назвали несподівану причину захворювання на коронавірус