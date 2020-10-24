Науковці розповіли, як коронавірус впливає на мозок



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Коронавірусна інфекція негативно позначилася на здатності людей розуміти текст і зміст слів

«Можливий дефіцит когнітивних функцій» – вчені

Британські та американські нейрофізіологи з Імперського коледжу Лондона помітили, що у пацієнтів, які перенесли Covid-19, можуть з’являтися неврологічні проблеми й погіршення розумових здібностей.

Результати наукової роботи медиків опублікували на порталі Medrxiv.

Вчені проаналізували стан понад 84 тисяч британців, які перенесли коронавірус в різних формах. Їм провели тести на гостроту пам’яті та когнітивні навички з використанням Great British Intelligence Test, при цьому також враховувалися вік, стать, рівень освіти, сфера діяльності, хронічні хвороби.

Отримані в ході дослідження дані показали, що коронавірусна інфекція негативно позначилася на здатності людей розуміти текст і зміст слів, а також вирішувати завдання. При цьому науковці не помітили у пацієнтів значного погіршення здатності запам’ятовувати числа, просторової пам’яті або ж сприйняття емоцій. Більш серйозні розумові порушення були виявлені у пацієнтів, які перенесли важку формою Covid-19, ніж в інших інфікованих.

«Наш аналіз доводить гіпотезу, що коронавірус може впливати на когнітивні функції, дефіцит яких зберігається після одужання», – зазначив керівник дослідження Адам Хемпшир.

Нагадаємо, науковці розробили пристрій для самостійної діагностики раку.

Як повідомлялося, фахівці розповіли, як відрізнити грип від коронавірусу та не захворіти.

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