Стало відомо, яка корисна звичка допоможе в боротьбі з коронавірусом



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Полоскання рота зменшує кількість вірусу

Ополіскувачі для рота виявилися корисними в боротьбі з коронавірусами

Вчені Медичного коледжу Пенсільванії провели дослідження і з'ясували, що деякі пероральні антисептики і рідини для полоскання рота можуть деактивувати різні коронавіруси людини.

Результати показують, що деякі з цих продуктів можуть бути корисними для зниження вірусного навантаження, тобто кількості вірусу в роті після зараження, і можуть допомогти зменшити поширення SARS-CoV-2, коронавірусу, що викликає Covid-19.

Очолив групу лікарів і вчених професор мікробіології і імунології Крейг Мейєрс. Науковці протестували кілька засобів для полоскання порожнини рота і носоглотки в лабораторних умовах на їхню здатність інактивувати людські коронавіруси, які за структурою схожі з SARS-CoV-2. Серед продуктів були 1% розчин дитячого шампуню, миючі засоби з перекисом і рідини для полоскання рота.

Дослідники виявили, що деякі з полоскань для носа і порожнини рота мають сильну здатність нейтралізувати людський коронавірус, що дозволяє припустити, що ці продукти можуть мати потенціал для зменшення кількості вірусів, які розповсюджуються людьми з Covid-19.

«Поки ми чекаємо розробки вакцини, необхідні методи зниження передачі. Продукти, які ми тестували, легко доступні і часто вже є частиною повсякденного життя людей», - сказав Мейєрс.

Мейєрс і його колеги використовували тест, щоб відтворити взаємодію вірусу в носовій і ротової порожнини з полосканнями для рота. Порожнина носа і ротова порожнина є основними точками проникнення і передачі коронавірусів людини. Вони дозволили розчинам взаємодіяти з вірусом протягом 30 секунд, однією і двох хвилин перед розведенням розчинів для запобігання подальшої інактивації вірусу.

Щоб виміряти, скільки вірусу було інактивовано, дослідники помістили розбавлені розчини в контакт з культивованими клітинами людини. Вони підрахували, скільки клітин залишилося живими після декількох днів впливу вірусного розчину, і використовували це число для розрахунку кількості людського коронавірусу, знищеного в результаті впливу рідин, які були протестовані.

1% розчин дитячого шампуню, який часто використовують лікарі в США для полоскання носових пазух, після двохвилинного контакту інактивував більш 99,9% людського коронавірусу. Деякі засоби для полоскання рота також були ефективні в інактивації інфекційного вірусу. Багато інактивували більш 99,9% вірусу всього за 30 секунд контакту, а деякі інактивувати 99,99% вірусу через 30 секунд.

За словами Мейєрса, результати є багатообіцяючими і доповнюють результати дослідження, що показує, що певні типи полоскань для порожнини рота можуть інактивувати SARS-CoV-2 в аналогічних експериментальних умовах.

Мейерс сказав, що наступним кроком до розширення цих результатів є розробка і проведення клінічних випробувань, щоб оцінити, чи можуть такі продукти, як рідини для полоскання рота, ефективно знижувати вірусне навантаження у пацієнтів з Covid-19.