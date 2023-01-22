Навколо Кремля розмістили вже три комплекси ППО

Аналітики накреслили схему систем ППО, про розміщення яких відомо

У центрі Москви на дахах будівель розмістили вже три комплекси протиповітряної оборони «Панцирь-С1». У центрі їх зони дії розташований Кремль. Про це повідомляє OSINT-аналітик Evergreen Intel в Twitter.

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Напередодні у мережі з'явилися кадри, як ЗРГК «Панцирь-С1» розміщують на даху ще однієї будівлі в центрі Москви. Його встановили на дах головного управління Міністерства внутрішніх справ РФ за адресою Петрівка, 38. Це вже третій комплекс у центрі Москви.

Аналітики накреслили схему систем ППО, про розміщення яких відомо. «Панцирі» покривають територію у центрі російської столиці, усередині якої розташовано Кремль.

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Нагадаємо, раніше у мережі опублікували кадри, як «Панцир» встановлюють на даху Міноборони РФ на вулиці Знаменка, 19.

Також відомо, що ще один комплекс розмістили на даху Центрального окружного управління освіти Москви на вулиці Гончарний проїзд, 2а.

Крім того, росіяни помітили «Панцир» за 10 км від резиденції Путіна під Москвою.

Нагадаємо, російський правозахисник, опозиціонер та аналітик Марк Фейгін вважає, що у столиці Росії Москві готуються до завдання російськими ракетами ударів по центрах прийняття рішень в Україні та очікують на потужну відповідь.

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Як повідомлялося, біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою очевидці помітили комплекс протиповітряної оборони. Раніше систему ППО встановили на даху будівлі військового відомства РФ.

Увечері 19 січня у російських телеграм-каналах почали з'являтися фото та відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель та вільних майданчиках у Москві, у тому числі на даху будівлі військового відомства.

Згідно із поширеною інформацією, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» може виявити одразу до 30 видів цілей, наприклад, крилаті та балістичні ракети, літаки. Подібні ЗРПК здатні знаходити навіть дрони.

До слова, Московська поліція налякана: на даху будинку встановили ППО.