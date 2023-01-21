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Московська поліція налякана: на даху будинку встановили ППО

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Московська поліція налякана: на даху будинку встановили ППО
Кремль готується до бомбардувань Москви
фото з відкритих джерел

Військова техніка — ймовірно, ЗРГК Панцир-С1

У соцмережах з'явилися численні повідомлення про встановлення зенітно-ракетних комплексів протиповітряної оборони у різних районах Москви та ближнього Підмосков'я.

Система ППО була встановлена у Москві також на Петрівці 38 (ГУМВС столиці).

Ймовірно, це зенітно ракетно-гарматний комплекс (ЗРГК) Панцир-С1, який може бути частиною систем ППО.

Як повідомлялося, біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою очевидці помітили комплекс протиповітряної оборони. Раніше систему ППО встановили на даху будівлі військового відомства РФ.

Увечері 19 січня у російських телеграм-каналах почали з'являтися фото та відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель та вільних майданчиках у Москві, у тому числі на даху будівлі військового відомства.

Згідно із поширеною інформацією,  зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» може виявити одразу до 30 видів цілей, наприклад, крилаті та балістичні ракети, літаки. Подібні ЗРПК здатні знаходити навіть дрони. У рашистських пабликах уже розпочалася паніка і  істерика з приводу встановлення систем.

Теги: відео поліція

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