Україна нарощує мобільні вогневі групи ППО на північних напрямках

Екіпажам сьогодні передали чергову партію позашляховиків, які можуть швидко переміщатися та вражати повітряні цілі

Вогневі групи виконуватимуть завдання на найнебезпечніших ділянках, звідки відбуватиметься підліт ворожих БПЛА чи ракет

В Україні на північних напрямках набирає обертів створення мобільних вогневих груп протиповітряної оборони. Про це повідомляє командування Об'єднаних сил ЗСУ.

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Командувач генерал-лейтенанта Сергій Наєв зазначив, що на першому етапі роботи створено 19 груп ППО на базі потужних позашляховиків Ford F250 та Ford F350, адаптованих до бойових умов. Вони захищатимуть небо як на підступах до Києва, так і повітряний простір над населеними пунктами півночі та північного заходу України.

Екіпажам сьогодні передали чергову партію позашляховиків, які можуть швидко переміщатися та вражати повітряні цілі – зокрема безпілотники Mohajer-6 та Shahed-136.

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Ці вогневі групи виконуватимуть завдання на найнебезпечніших ділянках, звідки відбуватиметься підліт ворожих БПЛА, крилатих ракет чи авіації.