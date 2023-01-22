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Хочуть убити Зеленського: Фейгін розповів як ППО на московських дахах загрожує Україні

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Хочуть убити Зеленського: Фейгін розповів як ППО на московських дахах загрожує Україні
Комплекс «Панцир-С1» на даху міноборони РФ
фото з відкритих джерел

Російський опозиціонер переконаний, що РФ готує удари по центрах прийняття рішень

Російський правозахисник, опозиціонер та аналітик Марк Фейгін вважає, що у столиці Росії Москві готуються до завдання російськими ракетами ударів по центрах прийняття рішень в Україні та очікують на потужну відповідь. Таку думку він висловив у коментарі «24 каналу». 

У Москві на дахах адмінбудівель встановили ППО: в ISW припустили, що так Кремль планує створити інформаційний привід та підготувати росіян до затяжної війни. Утім, Фейгін іншої думки.

Він вважає, що посилена охорона неба над російською столицею може свідчити про підготовку РФ до масованого удару по важливих адмінбудівлях у Києві.

Я думаю, вони готують удари по центрах ухвалення рішень в Україні. Вони хочуть ударити по Банковій, вбити Зеленського, але розуміють, що це не лишиться безкарним.

За словами правозахисника, у Кремлі розуміють, що у відповідь за такий обстріл може «добряче прилетіти назад». Не випадково системи ППО «Панцир» не тільки встановили на дахах будівель у центрі Москви, але й біля резиденції російського президента Володимира Путіна в Ново-Огарьово.

Кремль готується наперед щільно розмістити засоби протиповітряної оборони. Крім того, Фейгін стверджує, що в Росії насправді бояться українських дронів.

Вони реально готуються, це не удавана акція. Вони, звісно, параноїки й бояться всього, але ж вони збираються інтенсифікувати кампанію, тому поява таких засобів є свідченням того, що вони справді збираються воювати вже саме з центрами ухвалення рішень.

Як повідомлялося, біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою очевидці помітили комплекс протиповітряної оборони. Раніше систему ППО встановили на даху будівлі військового відомства РФ.

Увечері 19 січня у російських телеграм-каналах почали з'являтися фото та відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель та вільних майданчиках у Москві, у тому числі на даху будівлі військового відомства.

Згідно із поширеною інформацією, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» може виявити одразу до 30 видів цілей, наприклад, крилаті та балістичні ракети, літаки. Подібні ЗРПК здатні знаходити навіть дрони.

До слова, Московська поліція налякана: на даху будинку встановили ППО.

Читайте також: Для чого Кремль розставляє системи ППО по Москві: пояснення ISW
Теги: Марк Фейгін Володимир Зеленський системи ППО

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