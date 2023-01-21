Для чого Кремль розставляє системи ППО по Москві: пояснення ISW

Кремль продовжує демонстративні дії, спрямовані на створення інформаційних умов для затяжної війни в Україні

Кремль посилює свої зусилля, щоб представити вторгнення Росії в Україну як екзистенційну війну, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні. Саме з цією метою російська влада встановлює системи протиповітряної оборони на даху будівлі міністерства оборони у Москві та в інших місцях поблизу міста. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Так, 19 і 20 січня російські джерела та соцмережі поширили зображення, на яких російські чиновники встановлюють системи ППО у Москві. Деякі російські блогери із задоволенням відреагували на ці зображення, що жителі Москви нарешті дізнаються, що Росія бере участь у «важкій війні» в Україні.

«Ймовірно, Кремль розгорнув системи протиповітряної оборони в Москві, щоб створити підбурливі образи, які зображують війну як більш загрозливу для російської громадськості. Проте малоймовірно, що Кремль вважає, що Україна націлиться на Москву, і він, ймовірно, брав участь у цій показовій грі, щоб підтримати посилення інформаційних операцій, щоб підготувати російський внутрішній інформаційний простір до тривалої війни в Україні та подальших жертв», – зазначили аналітики.

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На думку ISW, ця демонстрація систем ППО також, ймовірно, є частиною кампанії з просування низки аналогій з бойовими діями часів Другої світової війни, коли засоби протиповітряної оборони встановлювалися безпосередньо по всій Москві. Метою є збільшення підтримки росіянами військових зусиль і подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як загрозливої Москві і решті РФ.

Ключові висновки ISW:

Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров продовжує мотивувати участь чеченських бойовиків у війні в Україні на явно релігійному ґрунті, зміцнюючи таким чином свою репутацію та репутацію своєї владної бази.

«Група Вагнера», схоже, намагається представити себе як ефективну паралельну військову структуру, таким чином усе більше виявляючи себе паразитичним воєнізованим утворенням.

Розвідка США підтвердила конкуренцію між міністерством оборони Росії та ПВК «Вагнер», про яку ISW давно повідомляла.

Прагнення Пригожина до юридичного визнання «Групи Вагнера» також може спровокувати подальшу фракціонізацію в російському уряді.

Кремль продовжує демонстративні публічні дії, спрямовані на створення інформаційних умов для затяжної війни в Україні.

Джерела російського Telegram стверджували, що Путін звільнив командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплінського, але ці повідомлення залишаються непідтвердженими.

Кремль продовжує просувати інформаційні операції, що загрожують ескалацією через військову допомогу Заходу Україні, щоб послабити підтримку Заходу.

Повідомляється, що російські та українські війська продовжували наступальні дії поблизу Сватового та Кремінної.

Російські війська продовжували наступальні дії на лінії фронту в Донецькій області. Російські джерела продовжували неправдиво стверджувати, що російські сили близькі до оточення Бахмута.

Російські війська в Запорізькій області все ще, ймовірно, готуються до оборонної операції в довгостроковій перспективі, незважаючи на нещодавні заяви про територіальні здобутки.

Російські офіційні особи та джерела продовжують вказувати, що заходи з мобілізації тривають, незважаючи на численні заяви про офіційне завершення мобілізації.

Російські чиновники та окупаційна влада продовжують депортувати українських дітей з окупованої України до Росії.

Як повідомлялося, біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою очевидці помітили комплекс протиповітряної оборони. Раніше систему ППО встановили на даху будівлі військового відомства РФ.

Увечері 19 січня у російських телеграм-каналах почали з'являтися фото та відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель та вільних майданчиках у Москві, у тому числі на даху будівлі військового відомства.

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Згідно із поширеною інформацією, зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» може виявити одразу до 30 видів цілей, наприклад, крилаті та балістичні ракети, літаки. Подібні ЗРПК здатні знаходити навіть дрони. У рашистських пабликах уже розпочалася паніка і істерика з приводу встановлення систем.