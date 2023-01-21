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Для чого Кремль розставляє системи ППО по Москві: пояснення ISW

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Для чого Кремль розставляє системи ППО по Москві: пояснення ISW
На даху міноборони РФ встановлено комплекс «Панцир-С1»
фото з відкритих джерел

Кремль продовжує демонстративні дії, спрямовані на створення інформаційних умов для затяжної війни в Україні

Кремль посилює свої зусилля, щоб представити вторгнення Росії в Україну як екзистенційну війну, щоб створити інформаційні умови для затяжної війни в Україні. Саме з цією метою російська влада встановлює системи протиповітряної оборони на даху будівлі міністерства оборони у Москві та в інших місцях поблизу міста. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Так, 19 і 20 січня російські джерела та соцмережі поширили зображення, на яких російські чиновники встановлюють системи ППО у Москві. Деякі російські блогери із задоволенням відреагували на ці зображення, що жителі Москви нарешті дізнаються, що Росія бере участь у «важкій війні» в Україні.

«Ймовірно, Кремль розгорнув системи протиповітряної оборони в Москві, щоб створити підбурливі образи, які зображують війну як більш загрозливу для російської громадськості. Проте малоймовірно, що Кремль вважає, що Україна націлиться на Москву, і він, ймовірно, брав участь у цій показовій грі, щоб підтримати посилення інформаційних операцій, щоб підготувати російський внутрішній інформаційний простір до тривалої війни в Україні та подальших жертв», – зазначили аналітики.

На думку ISW, ця демонстрація систем ППО також, ймовірно, є частиною кампанії з просування низки аналогій з бойовими діями часів Другої світової війни, коли засоби протиповітряної оборони встановлювалися безпосередньо по всій Москві. Метою є збільшення підтримки росіянами військових зусиль і подальшої мобілізації шляхом абсурдного зображення України як загрозливої Москві і решті РФ.

Ключові висновки ISW:

  • Глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров продовжує мотивувати участь чеченських бойовиків у війні в Україні на явно релігійному ґрунті, зміцнюючи таким чином свою репутацію та репутацію своєї владної бази.
  • «Група Вагнера», схоже, намагається представити себе як ефективну паралельну військову структуру, таким чином усе більше виявляючи себе паразитичним воєнізованим утворенням.
  • Розвідка США підтвердила конкуренцію між міністерством оборони Росії та ПВК «Вагнер», про яку ISW давно повідомляла.
  • Прагнення Пригожина до юридичного визнання «Групи Вагнера» також може спровокувати подальшу фракціонізацію в російському уряді.
  • Кремль продовжує демонстративні публічні дії, спрямовані на створення інформаційних умов для затяжної війни в Україні.
  • Джерела російського Telegram стверджували, що Путін звільнив командувача ВДВ РФ генерал-полковника Михайла Теплінського, але ці повідомлення залишаються непідтвердженими.
  • Кремль продовжує просувати інформаційні операції, що загрожують ескалацією через військову допомогу Заходу Україні, щоб послабити підтримку Заходу.
  • Повідомляється, що російські та українські війська продовжували наступальні дії поблизу Сватового та Кремінної.
  • Російські війська продовжували наступальні дії на лінії фронту в Донецькій області. Російські джерела продовжували неправдиво стверджувати, що російські сили близькі до оточення Бахмута.
  • Російські війська в Запорізькій області все ще, ймовірно, готуються до оборонної операції в довгостроковій перспективі, незважаючи на нещодавні заяви про територіальні здобутки.
  • Російські офіційні особи та джерела продовжують вказувати, що заходи з мобілізації тривають, незважаючи на численні заяви про офіційне завершення мобілізації.
  • Російські чиновники та окупаційна влада продовжують депортувати українських дітей з окупованої України до Росії.
Для чого Кремль розставляє системи ППО по Москві: пояснення ISW фото 1

Як повідомлялося, біля резиденції російського диктатора Володимира Путіна в Ново-Огарьові під Москвою очевидці помітили комплекс протиповітряної оборони. Раніше систему ППО встановили на даху будівлі військового відомства РФ.

Увечері 19 січня у російських телеграм-каналах почали з'являтися фото та відео з установками ППО, які розмістили на дахах будівель та вільних майданчиках у Москві, у тому числі на даху будівлі військового відомства.

Згідно із поширеною інформацією,  зенітний ракетно-гарматний комплекс «Панцир» може виявити одразу до 30 видів цілей, наприклад, крилаті та балістичні ракети, літаки. Подібні ЗРПК здатні знаходити навіть дрони. У рашистських пабликах уже розпочалася паніка і  істерика з приводу встановлення систем.

Теги: Україна росія війна

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