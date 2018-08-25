Найбільша міграційна криза в історії Південної Америки: Еквадор відкрив коридор для венесуельців



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Мігранти з Венесуели

Для доправлення мігрантів з Венесуели до кордону з Перу уряд Еквадору виділив 35 автобусів

Уряд Еквадору заявив, що відкрив гуманітарний коридор для біженців з охопленої кризою Венесуели. Як повідомив у п'ятницю, 24 серпня, міністр внутрішніх справ країни Мауро Тосканіні, уряд надав 35 автобусів, щоб доставити біженців до кордону з Перу.

За його словами, таку практику буде продовжено. Сотні тисяч біженців з Венесуели нині намагаються перетинати Еквадор пішки, прагнучи дістатися до Перу, Болівії, Чилі чи Аргентини. Натомість у Перу планують запровадити жорсткіші правила для в'їзду.

Колону автобусів упродовж 800 кілометрів маршруту з півночі на південь Еквадору супроводжує поліція, повідомив Мауро Тосканіні. На шляху проходження автобусів з біженцями розташовано сім поліцейських контрольних пунктів, інформує агенція dpa.

За даними ООН, намагаючись врятуватися від голоду і злиднів, країну вже залишили понад 2,3 мільйона венесуельців. Останнім часом до Перу щодня прибувало від 2500 до 3000 мігрантів з Венесуели. За даними уряду цієї країни, в Перу вже перебувають 400 тисяч утікачів з Венесуели, зазначає агентство AFP. Сусідні з Венесуелою країни прагнуть домовитися про спільну координацію дій з огляду на найбільшу в історії Південної Америки міграційну кризу.

Експерти ООН застерігають, що хвиля біженців з Венесуели загрожує стабільності сусідніх держав, інформує агентство Reuters. Речник Міжнародної організації з міграції (МОМ) Джоел Міллман заявив про необхідність мобілізації заходів у регіоні для того, аби впоратися з напливом біженців.

Тим часом уряд Еквадору заявив про вихід зі складу «Болівійського альянсу для народів Америки» (ALBA) - соціалістичного альянсу країн Латинської Америки і Карибського басейну, створеного в 2004 році за ініціативою тодішніх президента Венесуели Уго Чавеса і кубинського лідера Фіделя Кастро. За словами міністра закордонних справ Еквадору Хосе Валенсії, його країна «засмучена» браком політичної волі керівництва Венесуели, необхідної для подолання міграційного кризи.

Як повідомлялося, Венесуела нині перебуває у глибокій економічній кризі. Гіперінфліція, нестача харчів і медикаментів, а також проблеми з водопостачанням і енергозабезпеченням спонукають венесуельців масово залишати країну.

Джерело: Deutsche Welle