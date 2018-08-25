  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Найбільша міграційна криза в історії Південної Америки: Еквадор відкрив коридор для венесуельців

    • Розсилка
    Мігранти з Венесуели - Найбільша міграційна криза в історії Південної Америки: Еквадор відкрив коридор для венесуельців
    Мігранти з Венесуели

    Для доправлення мігрантів з Венесуели до кордону з Перу уряд Еквадору виділив 35 автобусів

    Уряд Еквадору заявив, що відкрив гуманітарний коридор для біженців з охопленої кризою Венесуели. Як повідомив у п'ятницю, 24 серпня, міністр внутрішніх справ країни Мауро Тосканіні, уряд надав 35 автобусів, щоб доставити біженців до кордону з Перу.

    За його словами, таку практику буде продовжено. Сотні тисяч біженців з Венесуели нині намагаються перетинати Еквадор пішки, прагнучи дістатися до Перу, Болівії, Чилі чи Аргентини. Натомість у Перу планують запровадити жорсткіші правила для в'їзду.

    Колону автобусів упродовж 800 кілометрів маршруту з півночі на південь Еквадору супроводжує поліція, повідомив Мауро Тосканіні. На шляху проходження автобусів з біженцями розташовано сім поліцейських контрольних пунктів, інформує агенція dpa.

    За даними ООН, намагаючись врятуватися від голоду і злиднів, країну вже залишили понад 2,3 мільйона венесуельців. Останнім часом до Перу щодня прибувало від 2500 до 3000 мігрантів з Венесуели. За даними уряду цієї країни, в Перу вже перебувають 400 тисяч утікачів з Венесуели, зазначає агентство AFP. Сусідні з Венесуелою країни прагнуть домовитися про спільну координацію дій з огляду на найбільшу в історії Південної Америки міграційну кризу.

    Експерти ООН застерігають, що хвиля біженців з Венесуели загрожує стабільності сусідніх держав, інформує агентство Reuters. Речник Міжнародної організації з міграції (МОМ) Джоел Міллман заявив про необхідність мобілізації заходів у регіоні для того, аби впоратися з напливом біженців.

    Тим часом уряд Еквадору заявив про вихід зі складу «Болівійського альянсу для народів Америки» (ALBA) - соціалістичного альянсу країн Латинської Америки і Карибського басейну, створеного в 2004 році за ініціативою тодішніх президента Венесуели Уго Чавеса і кубинського лідера Фіделя Кастро. За словами міністра закордонних справ Еквадору Хосе Валенсії, його країна «засмучена» браком політичної волі керівництва Венесуели, необхідної для подолання міграційного кризи.

    Як повідомлялося, Венесуела нині перебуває у глибокій економічній кризі. Гіперінфліція, нестача харчів і медикаментів, а також проблеми з водопостачанням і енергозабезпеченням спонукають венесуельців масово залишати країну.

    Дивіться також:

    Гуманітарна катастрофа. Як мешканці Венесуели тікають з країни, щоб врятуватися від голоду

    Джерело: Deutsche Welle

    Читайте також
    катастрофа ООН мігранти Венесуела криза Південна Америка Перу уряд
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ