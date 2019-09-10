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    У світі

    Названо ТОП-10 країн із найжорсткішою цензурою

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    Названо ТОП-10 країн із найжорсткішою цензурою

    До списку найбільших переслідувачів ЗМІ потрапила Білорусь

    Туркменістан, Іран і Білорусь стали одними з 10 режимів, які найжорсткіше цензурують ЗМІ. Про це йдеться у доповіді Комітету захисту журналістів (CPJ).

    Очолює список країн із найжорсткішою цензурою Еритрея, за нею йде Північна Корея. У цих країнах ЗМІ «служать рупором держави, а будь-яка незалежна журналістика ведеться із заслання», йдеться у звіті.

    «Ці 10 країн зневажають міжнародний стандарт, забороняючи чи жорстко обмежуючи незалежні засоби масової інформації... Самоцензура є всепоглинаючою», – заявляють у КЗЖ.

    Країни, перелічені у списку, «використовують комбінацію тактик, таких як переслідування і вибіркове затримання, а також стеження і хакерські атаки, щоб заглушити незалежну пресу».

    До десяти найбільших переслідувачів ЗМІ, за версію CPJ, також належать Саудівська Аравія, Китай, В’єтнам, Екваторіальна Гвінея і Куба.

    Джерело: Радіо Свобода

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