Не лише Україна. Російський опозиціонер назвав п'ять країн, які хоче зжерти Путін

За прогнозом, країни, які Путін вважає зоною інтересів РФ, очікують у майбутньому виклики на міжнародній арені

Марк Фейгін: план Путіна щодо України залишатиметься радикальним, але у зоні ризику й інші країни

Росія продовжить використовувати військову ескалацію щодо України й надалі для того, щоб врешті-решт взяти під контроль критичні сфери та послабити суверенітет. При цьому у зоні ризику надалі перебуватимуть і такі країни, як Молдова та Грузія. Про це під час віртуального круглого столу «Главкома», присвяченому підсумкам року у регіоні Східного партнерства, зазначив російський юрист та правозахисник Марк Фейгін.

«Варто очікувати (з боку РФ, – ред.) спроб обмеження суверенітету у регіоні, й Україна насамперед перебуває у зоні ризику. План щодо неї має дуже радикальний вигляд», – сказав Фейгін.

Однак, на його думку, і інші країни, які Росія вважає зоною своїх інтересів, очікують у майбутньому виклики на міжнародній арені.

«Безумовно (у зоні ризику) і Молдова, і Грузія, і Вірменія та й Азербайджан. Азербайджан у своїй мірі, оскільки його позиції трохи сильніші, але по суті ми маємо справу зі спробою (з боку РФ) взяти на себе роль такого собі панрегіонального гегемона, при чому саме з використанням саме військово-політичних засобів для того, щоб НАТО та США визнали цей статус», – додав юрист.

Фейгін зазначив, що Росія прагне взяти під контроль найпотужніші сфери та обмежити суверенітет у країнах, за які торгується із НАТО.

«Стосовно Білорусі – їй загрожує прямий аншлюс, який по суті призведе до ліквідації державного суверенітету. Однак, що стосується України, – поки ці плани обговорюються. Кремль і його різні проксі у різному масштабі направляють свої сили на військово-політичні або тільки на політичні дії для так званої «фінляндизації» України, бо за раз – за виключенням Криму та окремих регіонів Донбасу – позбавити суверенітету не вийде. Але план саме такий – у фактичному підкоренні України своєму контролю у найчутливіших сферах: безпека, оборона, зовнішньополітична діяльність, оперативна робота спецслужб і так далі», – пояснив Фейгін.

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

Документ під назвою «Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору» складається з дев’яти статей, які направлено у Вашингтон та штаб-квартиру НАТО.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

Крім того, Росія пропонує відмовитись «від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії».

Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Натомість 21 грудня Вашингтон підтвердив право України на вступ до НАТО.

Нагадаємо, президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.