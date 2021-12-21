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    Вашингтон підтвердив право України на вступ до НАТО

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    Білий дім підтримує прагнення країн приєднуватися до НАТО - Вашингтон підтвердив право України на вступ до НАТО
    Білий дім підтримує прагнення країн приєднуватися до НАТО
    фото: АР

    Сполучені Штати заявляють, що їхня позиція залишається незмінною

    США заявили, що право України визначати свої перспективи щодо членства в НАТО, а також рішення країн Альянсу про його розширення, відповідають основам європейської безпеки. Про це заявила речниця Білого дому Джен Псакі, пише «Укрінформ».

    «Бачення президента й адміністрації (США – ред.) полягає в тому, що право суверенних держав обирати шляхи партнерства та союзництва в альянсах є ключовим принципом європейської безпеки», – сказала Псакі.

    За її словами, Сполучені Штати Америки заявляли про це й раніше, і така позиція залишається незмінною.

    «Ми підтримуємо прагнення країн приєднуватися до НАТО й виконувати конкретні вимоги. Стосовно відносин НАТО з Україною, це питання мають визначати тільки Україна і 30 союзників по Альянсу», – зазначила речниця Білого дому.

    Як відомо, глава російської делегації на переговорах у Відні з питань військової безпеки та контролю над озброєннями Костянтин Гаврилов пригрозив НАТО військовою відповіддю у разі подальшого тиску.

    Напередодні повідомлялося, що НАТО не обговорюватиме з Росією сфери впливу.

    Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

    До слова, посольство США закликало своїх громадян не їхати в Україну.

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    Теги: США НАТО Україна Вашингтон
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    Вашингтон підтвердив право України на вступ до НАТО