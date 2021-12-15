Росія звинуватила Романа Цимбалюка в екстремізмі. Інтерв’ю з адвокатом українського журналіста

МЗС України уже відреагувало на повідомлення про порушення справи проти журналіста

Російська влада порушила проти українського журналіста Романа Цимбалюка справу через екстремізм. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив російський адвокат Микола Полозов, який взявся захищати Цимбалюка. За словами юриста, першоджерелом інформації про порушення справи стало повідомлення, розміщене на пропагандистському ресурсі Russia Today ще 8 грудня. Причиною обвинувачень в екстремізмі цей сайт з посиланням на «джерело» називає «опубліковані Цимбалюком на YouTube ролики, які містять ознаки розпалювання ворожнечі і ненависті щодо членів соціальних груп «росіяни» і «представники влади у Росії». Про які саме висловлювання українського журналіста ідеться, не повідомляється.

«Мені немає чого сказати – справою займається Полозов», – відповів Цимбалюк на прохання «Главкома» про коментар. За словами ж Миколи Полозова, поки справа стосується адміністративної відповідальності, але захисник журналіста не виключає перекваліфікації її на кримінальну. У випадку найжорсткішого покарання стаття 282 Кримінального кодексу Росії передбачає до шести років в’язниці.

Російський адвокат Микола Полозов відомий в Україні як захисник українських політв’язнів, проти яких порушила справи країна-агресор. Зокрема, він у 2014-2015 роках був одним із адвокатів Надії Савченко, пізніше захищав лідерів Меджлісу кримськотатарського народу Ахтема Чийгоза і Ільмі Умерова.

МЗС України уже відреагувало на повідомлення про порушення справи проти журналіста. У відомстві вважають, що Росія продовжує «випалювати медійне середовище». «МЗС та посольство в Москві на зв’язку із Романом Цимбалюком. Як український громадянин він буде користуватися нашою повною підтримкою», – сказав речник МЗС Олег Ніколенко.

В інтерв’ю «Главкому» адвокат журналіста Микола Полозов розповів, що саме інкримінують Романові Цимбалюку, чому російська влада саме зараз порушила справу проти єдиного акредитованого в Росії українського журналіста і яка вірогідність, що ми побачимо другу «справу Романа Сущенка»?

«Справа Романа Сущенка». Журналіст інформагентства «Украінформ» був арештований у Москві 30 вересня 2016 року за обвинуваченням у шпигунстві. 4 червня 2018 року Московський міський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму. 7 вересня 2019 року Сущенка було звільнено з російського полону під час обміну українських полонених на російських злочинців. Після цього Сущенкові було заборонено в’їзд до Росії на 20 років.

«Дана команда розібратися з Цимбалюком»

Росія звинувачує Романа Цимбалюка у екстремізмі. Ви вже ознайомилися із матеріалами справи, у чому саме полягає екстремізм?

Ні, ми ще не ознайомилися. Офіційну інформацію зможемо отримати тільки 24 грудня у Прокуратурі Центрального адміністративного округу Москви. Поки вся інформація – це те, що опублікувала Russia Today. Але довіри до цього ресурсу ніякої немає, тому обговорювати те, що вони опублікували, не має ніякого смислу. Між тим, вірогідно, мова йде про декілька адміністративних справ за статтею 20.3.1 Кодексу адміністративних правопорушень, яка стосується справ екстремістського напрямку.

Сайт пропагандистського телеканалу RT повідомив про порушення справи проти українського журналіста Романа Цимбалюка

На своїй сторінці у Facebook ви написали про те, що справу можуть перекваліфікувати на кримінальну, оскільки межа між «адміністративним» та «кримінальним» екстремізмом дуже тонка. Що маєте на увазі?

У статті 20.3.1. ідеться про те, що адміністративна відповідальність настає за розпалювання ненависті чи ворожнечі лише за умови, якщо відсутні ознаки кримінального діяння, тобто статті 282 Кримінального кодексу. Цю межу може визначити тільки експерт. Як правило, проводиться психолого-лінгвістична експертиза. Але ми прекрасно розуміємо, в тому числі з досвіду справ українських політв’язнів, які вони ухвалюють вироки. У переважній більшості випадків ці вироки виносяться в інтересах російської влади. У цьому випадку, думаю, також вирішили почати з малого, адміністративних статей. Але гарантії, що це не стане кримінальною справою, звісно, ніхто не дає.

Чи обговорювали ви з Романом, які саме його дії могли спровокувати порушення справи?

Дуже складно сказати, що на думці у російської влади. Очевидно, що присутність Романа Цимбалюка, його відкрита позиція у відстоюванні інтересів України викликала печію у російської влади. Мабуть, вирішили, що уже досить. Він був єдиним акредитованим українським журналістом у Росії. Вочевидь, була дана команда з ним розібратися. Це замовна кампанія проти нього, тому що через різні провладні пропагандистські помийки уже зливається про нього різна інформація з дискредитацією, що він нібито український шпигун. Тобто всі ознаки замовної кампанії у наявності. Такі речі без санкції влади у Росії не відбуваються.

«Наша ціль – пройти усі інстанції до Європейського суду»

Іншими словами, ви хочете сказати, що в юридичний спосіб довести невинуватість вашого підзахисного буде неможливо, бо це політична справа. Але в чому тоді полягатиме ваша задача як адвоката?

Подібні дії влади РФ проти Романа Цимбалюка – це, перш за все, порушення його права на свободу висловлювань, на свободу слова, а також перешкода журналістській діяльності. Ці права передбачені, в тому числі, Європейською конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод. Наша основна ціль – не зосереджуватися на абсурдних обвинуваченнях, які російська влада висуває Романові Цимбалюку. Наша ціль – пройти усі необхідні інстанції, як цього вимагають положення Європейського суду з прав людини і звернутися потім до цього Суду з вимогою визнання незаконними усі рішення російської влади і виплатити компенсації. У випадку її отримання мій підзахисний передасть її на користь дітей кримськотатарських політв’язнів.

Роман не перший рік працює у Росії і його позиція, висловлювання не є секретом ні для кого. Що послужило для обвинувачень на його адресу саме зараз, аж на восьмому році війни між Україною і Росією?

Російський режим – це не монолітна історія, це те, що відбувається у динаміці. Ми бачимо, що усі ці процеси стрімко деградують. Тобто те, що, наприклад, ще два роки тому було прийнятним, ті червоні лінії, які режим не переходив, зараз від з радістю переходить. Це така властивість (влади), тепер добралися і до Романа.

Журналіст Роман Цимбалюк є кореспондентом інформагентства УНІАН у Росії. Він єдиний український журналіст, акредитований МЗС Росії. Відомий критикою російської влади і тим, що під час щорічної прес-конференції президента Путіна ставив президенту РФ незручні питання.

«У політичних справах виправдувальних вироків не буває»

Наскільки велика вірогідність, що ця справа перетвориться на другу «справу Романа Сущенка» і Цимбалюк, як і його український колега раніше, опиниться в тюрмі?

Вірогідність такої небезпеки завжди існує. Очевидно, що Росія – це не демократична держава, що тут, на жаль, силовики замовляють музику. Звичайно, питання безпеки Романа Цимбалюка стоїть дуже гостро.

А де зараз сам Роман Цимбалюк? Якщо у Росії, то чи радите йому виїхати?

У цілях безпеки я не можу розкривати місце перебування Романа. Можу лише сказати, що усі необхідні поради і консультації я Роману надаю. Ми перебуваємо у постійному контакті.

Від чого залежатиме перебіг розслідування, якою є вірогідність, що Росія його виправдає і не доведеться звертатися до Європейського суду?

У Росії в принципі за загально кримінальних справах виправдувальних вироків 0,3%. Та й тим влада не задоволена, бо дуже багато виправдувальних вироків. У політичних справах їх не буває зовсім. Тому розраховувати на якусь поблажливість чи лояльність з боку російської влади абсолютно не варто. Тут слід жорстко відстоювати свою позицію, у тому числі в міжнародних інстанціях.

Чи надає вам допомогу держава Україна? Якої саме підтримки потребуєте?

Не знаю як Роману, до мене такі пропозиції поки не надходили. Підтримка громадян України з боку держави є її обов’язком, я думаю. Потрібна консолідація західних партнерів із цього питання, доведення до них інформації і вироблення рішень, які якимось чином зможуть завадити владі Росії вчиняти таке свавілля.

Михайло Глуховський, «Главком»