Російський опозиціонер пояснив, навіщо Путін стягує війська до України

Росія намагатиметься використовувати й надалі військовий шантаж, щоб закріпитися у статусі регіонального гегемона

Росія використовує військовий тиск на Україну для того, щоб змусити США сісти за стіл переговорів й визнати за Росією статус «регіонального гегемона». Про це під час віртуального круглого столу «Главкома», присвяченому підсумкам 2021 року у регіоні Східного партнерства, зазначив російський юрист і правозахисник Марк Фейгін.

«Все це спілкування (між президентами РФ та США) – перший раз в Женеві й от тепер в грудні через відеоконференцзв'язок ще й із подальшими домовленостями про зустріч – було вимушеним, бо двічі відбувалася передислокація військ поблизу України, й зараз ця проблема не знята і досі перебуває у фазі напруги», – сказав Фейгін.

Юрист підкреслив, що розвиток подій залишається непередбачуваним.

«Я думаю, що ці контакти вимушені й не будуються на стратегічній лінії Москви чи Вашингтону, вони реактивні й не говорять про можливе відбудовування відносин…Москва створює необхідність спілкування з нею і, відповідно, Вашингтон [йде на цей контакт]. Якби не було передислокації [військ] – не факт, що мав би місце окремий, спеціальний контакт», - запевнив Фейгін.

На думку Фейгіна, Росія намагатиметься використовувати й надалі військовий шантаж, щоб закріпитися у статусі регіонального гегемона.

«Москва використовує таку взаємодію із Вашингтоном для того, щоб викликати ще більшу напругу. Чого ждати країнам колишнього СРСР? Це варто розглядати у ширшому східноєвропейському ключі. Останні опубліковані документи про договори із США та НАТО свідчать, що Росія раз за разом розширює свою зону інтересів, переходячи від регіонального порядку до, так би мовити, панрегіонального, тому країнам колишнього СРСР варто очікувати загроз своєму суверенітету. Про це фактично прямо говориться у тому проєкті документу для США (ультиматум Путіна про нерозширення НАТО – ред.).

Як повідомляв «Главком», МЗС Росії опублікував проект документу із вимогами до США про нерозширення НАТО.

Раніше відбулися двосторонні переговори через відеозвʼязок між президентом США Джо Байденом та президентом Росії Володимиром Путіним. Відмітимо, у 2021 році, в перший рік нового американського лідера на посаді, це вже другий контакт із Москвою.