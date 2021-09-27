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    Не поцілили: у Сирії турецькі військові стріляли в російський гелікоптер

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    Військові Туреччини завдали ракетного удару&nbsp;по російському гелікоптеру - Не поцілили: у Сирії турецькі військові стріляли в російський гелікоптер

    Військові Туреччини завдали ракетного удару по російському гелікоптеру

    Фото з відкритих джерел

    Турецьким військовим підрозділам не вдалося влучити у вертоліт російської армії

    Турецькі військові підрозділи в сирійській сільській місцевості Аль-Хасака стріляли в російський гелікоптер. Про це повідомляє пресслужба Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

    За даними центру моніторингу, військові Туреччини завдали ракетного удару по російському гелікоптеру у момент, коли він кружляв над сирійським селом Аль-Дердарах.

    Зазначається, що турецьким військовим підрозділам не вдалося по ньому влучити. Російський гелікоптер відкрив вогонь у відповідь та покинув сирійський район.

    Через деякий час регулярна армія Сирії нанесла ракетний удар по місцевості, звідки відкривали вогонь військовослужбовці Туреччини.

    Зазначимо, Росія впродовж найближчих трьох років виділить на соціально-економічні потреби окупованої частини Донбасу понад 900 млрд рублів.

    Нагадаємо, Росія готує окупованим районам Донбасу долю Абхазії. Кремль може визнати так звані «ДНР» і «ЛНР», але не взяти до складу Росії. Для окупованих територій така ситуація стане «глухим кутом», розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

    Теги: Росія армія вертоліт військові гелікоптер
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    Не поцілили: у Сирії турецькі військові стріляли в російський гелікоптер