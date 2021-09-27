Турецьким військовим підрозділам не вдалося влучити у вертоліт російської армії

Турецькі військові підрозділи в сирійській сільській місцевості Аль-Хасака стріляли в російський гелікоптер. Про це повідомляє пресслужба Сирійського центру моніторингу за дотриманням прав людини.

За даними центру моніторингу, військові Туреччини завдали ракетного удару по російському гелікоптеру у момент, коли він кружляв над сирійським селом Аль-Дердарах.

Зазначається, що турецьким військовим підрозділам не вдалося по ньому влучити. Російський гелікоптер відкрив вогонь у відповідь та покинув сирійський район.

Через деякий час регулярна армія Сирії нанесла ракетний удар по місцевості, звідки відкривали вогонь військовослужбовці Туреччини.

Зазначимо, Росія впродовж найближчих трьох років виділить на соціально-економічні потреби окупованої частини Донбасу понад 900 млрд рублів.

Нагадаємо, Росія готує окупованим районам Донбасу долю Абхазії. Кремль може визнати так звані «ДНР» і «ЛНР», але не взяти до складу Росії. Для окупованих територій така ситуація стане «глухим кутом», розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.