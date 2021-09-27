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    Стало відомо, скільки коштів Росія витратить на утримання окупованого Донбасу

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    Військова складова утримання угруповань &laquo;ДНР&raquo; і &laquo;ЛНР&raquo; фінансується окремо - Стало відомо, скільки коштів Росія витратить на утримання окупованого Донбасу

    Військова складова утримання угруповань «ДНР» і «ЛНР» фінансується окремо

    Фото з відкритих джерел

    Російський уряд нещодавно провів окреме засідання, присвячене окупованим територіям Донбасу

    Росія впродовж найближчих трьох років виділить на соціально-економічні потреби окупованої частини Донбасу понад 900 млрд рублів (близько 330 млрд грн). Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    Згідно з внутрішніми російськими даними, на окупованому Донбасі проживає близько 2,9 млн осіб. 38% з них – пенсіонери. Середня зарплата – 15 тис. рублів, що на 20 тис. менше, ніж у сусідній Ростовській області.

    Як йдеться у затвердженій російським урядом «Програмі пришвидшеного соціально-економічного розвитку територій (у російській документації Донецьк та Луганськ називають «територія 1» і «територія 2» відповідно, – ред.) на 2022–2024 роки», у планах Кремля через три роки вивести рівень доходів в ОРДЛО до показників тієї ж Ростовської області 2019 року.

    Військова складова утримання угруповань «ДНР» і «ЛНР» при цьому фінансується окремо.

    Представник одного з розвідувальних органів України розповів, що сценарні програми, які були ухвалені урядом Росії спрямовані на повну інтеграцію окупованого Донбасу в російську економіку.

    За його словами, російський уряд нещодавно провів окреме засідання, присвячене окупованим територіям, на якому було прийнято програму підтримки «Т1» і «Т2», як вони називають наші окуповані території.

    «Після цього засідання уряду Назаров (Сергій Назаров – заступник міністра економічного розвитку Росії, – ред.) приїхав у Ростов, провів нараду з представниками так званих «урядів» Донецька і Луганська, довів керівні вказівки і уже ми бачимо реалізацію», – розповів співрозмовник видання.

    Нагадаємо, Росія готує окупованим районам Донбасу долю Абхазії. Кремль може визнати так звані «ДНР» і «ЛНР», але не взяти до складу Росії. Для окупованих територій така ситуація стане «глухим кутом», розповів ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

    Теги: Росія пенсіонери ДНР ЛНР зарплата Донецьк окуповані території Луганськ уряд
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    Стало відомо, скільки коштів Росія витратить на утримання окупованого Донбасу