Сирія визнала масові вбивства вірмен геноцидом



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Вірменські біженці у Сирії, 1915 рік

Між Дамаском та Анкарою зараз триває військове протистояння

Парламент Сирії 13 лютого визнав геноцидом масові вбивства вірмен Османською імперією під час Першої світової війни. Про це повідомляє DW із посиланням на dpa.

Відповідну резолюцію депутати ухвалили одноголосно. У ній вони також розкритикували «всі спроби заперечувати цей злочин та фальсифікувати історичні факти».

Під час Першої світової війни вірменів у Османській імперії систематично переслідували, серед іншого їх відправляли у «марші смерті» в сирійську пустелю. Територія теперішньої Сирії належала тоді до Османської імперії.

Між Дамаском та Анкарою зараз триває й військове протистояння.

Нагадаємо, 12 грудня Сенат США одноголосно підтримав резолюцію про визнання масових вбивств вірменського народу геноцидом, але Держдеп відмовився її підтримувати.

До слова, Палата представників Конгресу США проголосувала за накладання низки санкцій проти Туреччини внаслідок військового конфлікту в північній Сирії.