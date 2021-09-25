Росія готує окупованому Донбасу долю Абхазії, – Клімкін

Кремль може визнати так звані «ДНР» і «ЛНР», але не взяти до складу Росії

Росія готує окупованим районам Донбасу долю Абхазії. Кремль може визнати так звані «ДНР» і «ЛНР», але не взяти до складу Росії. Для окупованих територій така ситуація стане «глухим кутом». Про це розповів на телеканалі «Україна 24» ексміністр закордонних справ Павло Клімкін.

«Подивімося, що там ще залишилось українського. Російські паспорти видаються, вибори вже проводяться. Багато людей беруть паспорти, хтось бере з примусу. Дуже багато людей проголосували електронно саме з окупованої території», – заявив він.

Клімкін повідомив, що у російських виборах, за його даними, взяли участь близько 240 тис. жителів Донбасу.

«Зараз по Донецьку ходять нові чутки, кажуть – нас не визнають, що робити. Є дві течії – одні кажуть, що нам потрібно повертатися якось в Україну, на якихось умовах. Інші кажуть – потрібно «головою битися» в Росію. Але в Москві, наскільки ми чуємо, обговорюється варіант а-ля Абхазія – визнати, але в Росію не брати. Це насправді означає глухий кут. Люди там розуміють, що це глухий кут, оскільки це означає, що ви – «Росія мінус третього сорту». За останній рік там дуже багато було протестів, страйків, і одна з цілей виборів, які були проведені, це якось заспокоїти людей і сказати – ось бачите, процес іде, ми вас любимо, ми вас не забуваємо тощо», - пояснив колишній глава МЗС.

Ексміністр додав, що з ОРДЛО зараз виїжджають всі, хто має таку можливість.

«Мені кажуть, що на першому курсі металургійного факультету Донецького політехнічного інституту 20 людей. Уявіть собі, де люди знаходяться. Всі, хто міг, звідти зникли. Поляки мені кажуть – ти нікому не кажи, але до нас приїжджають шахтарі з Луганська і Донецька. Ми їм дуже раді, оскільки вони працюють скільки потрібно й отримують менше, ніж польські шахтарі. Всі виїжджають – і шахтарі хочуть виїжджати, і молодь», – додав він.

Нагадаємо, після виборів до Державної Думи Росії Кремль може почати більш жорстку хвилю дестабілізації України. Таку думку висловив ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Додамо, що жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.