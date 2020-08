Уся Сирія залишилася без електроенергії через вибух газопроводу

Міністр нафти Сирії зазначив, що вибух може бути терористичним актом

На півдні Сирії, між районами ад-Думайр і Адра, стався вибух газопроводу.

Про це у понеділок повідомляє Reuters із посиланням на сирійське державне інформаційне агентство Sana.

За словами міністра енергетики країни, вибух на арабському газопроводі призвів до повного відключення електроенергії по всій країні.

Міністр нафти Сирії зазначив, що вибух може бути терористичним актом.

Breaking: Syria state-run news agency says there is a ‘total blackout‘ in Syria after a gas pipeline explosion. Syria’s oil minister states that the explosion may be terror related. pic.twitter.com/Ae7A0w8Yhq