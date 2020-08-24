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    Економіка та фінанси

    Уся Сирія залишилася без електроенергії через вибух газопроводу

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    Вибух на арабському газопроводі призвів до повного відключення електроенергії по всій Сирії - Уся Сирія залишилася без електроенергії через вибух газопроводу
    Вибух на арабському газопроводі призвів до повного відключення електроенергії по всій Сирії

    Міністр нафти Сирії зазначив, що вибух може бути терористичним актом

    На півдні Сирії, між районами ад-Думайр і Адра, стався вибух газопроводу.

    Про це у понеділок повідомляє Reuters із посиланням на сирійське державне інформаційне агентство Sana.

    За словами міністра енергетики країни, вибух на арабському газопроводі призвів до повного відключення електроенергії по всій країні.

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    Міністр нафти Сирії зазначив, що вибух може бути терористичним актом.

    Як повідомлялося раніше, у Сирії на шляху російської автоколони спрацював саморобний вибуховий пристрій, загинув генерал.

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