Вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта»

Вчений Ульріх Елінг вважає, що новий штам пошириться у світі набагато швидше, ніж «Дельта»

Новий штам коронавірусу, який Всесвітня організація охорони здоров'я назвала «Омікрон», може бути вшестеро разів заразнішим, ніж штам «Дельта». Таку думку висловив біолог австрійського Інституту молекулярної біотехнології Ульріх Елінг, повідомляє Deutsche Welle.

«За першими оцінками, він може бути у 500% заразнішим, ніж «Дельта»», – сказав Елінг.

За його словами, «Дельта» був приблизно на 60% заразнішим, ніж штам «Альфа».

«Тому поширення («Омікрону») по всьому світу відбудеться набагато швидше, ніж це було з «Дельтою»», – зазначив біолог.

Елінг додав, що новий варіант коронавірусу має приголомшливу кількість мутацій – 32 – в одному спайковому білку. Саме ці мутації, за словами біолога, сприяють підвищенню заразності та здатності вірусу вислизати від імунних клітин («імунній втечі»).

Вчений переконаний, що єдиний шанс зупинити розповсюдження нового варіанту коронавірусу – це обмежити переміщення людей через кордони. За його словами, необхідно припинити польоти з південної частини Африки та утримати вірус у межах Гонконгу та Ізраїлю, де він, очевидно, вже є.

«Ми не знаємо, наскільки сильно хворіють люди в цьому регіоні Південної Африки зараз. Я впевнений, що ці дані з'являться найближчими днями, але це два параметри, які нам потрібно знати: як хворіють люди, і чи працюють вакцини», – наголосив він.

Нагадаємо, через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

Як стало відомо, Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон».

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці та Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

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