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    Київ виходить із «червоної» зони. Названо дату

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    Карантинні обмеження в Києві не послабляться - Київ виходить із «червоної» зони. Названо дату
    Карантинні обмеження в Києві не послабляться
    фото з відкритих джерел

    Із 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину

    Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій вирішила скасувати з 00:00 7 грудня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки на території Києва. Таке рішення було ухвалено сьогодні на засіданні комісії.

    Також з «червоної» зони виходять Донецька, Дніпропетровська, Івано-Франківська, Луганська, Львівська, Одеська, Рівненська, Херсонська області.

    Київ та вісім областей переходять у «жовту» зону.

    Нагадаємо, що з 6 грудня в Україні почали діяти нові правила карантину, які уряд ухвалив минулого тижня. Торкнуться вони у першу чергу невакцинованих українців. Тепер відвідувати громадські заклади на «жовтому» рівні епіднебезпеки зможуть лише ті, хто отримав принаймні одну дозу щеплення проти Covid-19 та має відповідний документ – «жовтий» Covid-сертифікат чи довідку 063/о.

    Для обслуговування відвідувачів та клієнтів працівникам ресторанів, готелів та спортзалів доведеться мати принаймні одне щеплення проти Covid-19. Водночас для відвідування громадських закладів можна буде використовувати і негативний тест, який чинний 72 години, або альтернативний документ – Covid-сертифікат про одужання.

    Таким чином, на «жовтому» рівні епіднебезпеки громадські заклади не зможуть обслуговувати клієнтів, а також допускати до роботи тих, хто не має одного з перелічених документів.

    Термін дії жовтих сovid-сертифікатів (оформлюється після першої дози вакцинації) скоротили вчетверо – зі 120 до 30 днів. Сертифікати тепер необхідно зчитувати через додаток «Дія», а не лише перевіряти візуальну наявність. Штраф за неналежну перевірку – від 34 до 170 тис. грн.

    Як повідомлялося, за минулу добу, 5 грудня, у Києві коронавірус підтверджено у 704 осіб, від ускладнень хвороби померли 22 людини.

    В Україні станом на понеділок, 6 грудня, «жовта» зона адаптивного карантину розширилася до шести областей.

    До слова, на Київщині посилено перевірки дотримання карантину.

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    Теги: Київ карантин вакцинація коронавірус
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    Київ виходить із «червоної» зони. Названо дату