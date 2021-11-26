ВООЗ дала назву новому штаму коронавірусу

Варіант Covid-19 назвали грецькою літерою «омікрон»

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) назвала новий штам коронавірусу грецькою літерою «омікрон». Організація кваліфікувала новий варіант вірусу як такий, що викликає занепокоєння. Про це повідомляє пресслужба ВООЗ.

«ВООЗ позначила варіант B. 1.1.529 як такий, що викликає занепокоєння, під назвою «омікрон», – йдеться в повідомленні.

В організації підкреслили, що новий штам має велику кількість мутацій, деякі з яких викликають занепокоєння.

«Попередні дані свідчать про підвищений ризик повторного зараження цим варіантом у порівнянні з іншими, що викликають занепокоєння. Число випадків цього варіанту, мабуть, збільшується майже у всіх провінціях Південної Африки», – йдеться в повідомленні.

В організації додали, що в ПЛР-тесті не виявляється один із генів нового штаму.

«Кілька лабораторій вказали, що в одному широко використовуваному ПЛР-тесті один із трьох цільових генів не виявляється (так зване випадання S-гена або відсутність мети S-гена), і тому цей тест можна використовувати як маркер даного варіанта до підтвердження секвенування. При використанні цього підходу даний варіант виявлявся швидше, ніж попередні сплески інфекції, що дозволяє припустити, що цей варіант може мати перевагу в зростанні», – йдеться в повідомленні.

При цьому наголошується, що ВООЗ проводить ряд досліджень і продовжує проводити оцінку цього варіанта.

Зазначимо, що ВООЗ використовує літери грецького алфавіту тільки для ключових варіантів SARS-CoV-2 – вірусу, що викликає коронавірус.

Нагадаємо, через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки.

До слова, ВООЗ оцінила вплив мутацій нового штаму Covid-19 на вакцини.

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я скликала екстрену нараду для обговорення нового варіанту коронавірусу, вперше виявленого в Південній Африці та Ботсвані. Передбачається, що новий штам поширюється швидше, ніж вважалося раніше.

Нагадаємо, британський вчений попередив про найнебезпечніший штам Covid-19.

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