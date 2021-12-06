Ляшко озвучив відсоток українців, які пройшли повний курс Covid-вакцинації

В Україні вже 16 регіонів, у яких вакциновано понад 40% дорослих принаймні однією дозою

До лідерів з вакцинації додалися Черкаська та Сумська області

У 16 регіонах України принаймні однією дозою Covid-вакцини щеплено 40% дорослого населення, загалом по країні повний курс вакцинації пройшли 38% населення. Про це повідомив на брифінгу 6 грудня міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«В Україні вже 16 регіонів, у яких вакциновано понад 40% дорослих принаймні однією дозою. І шість регіонів, в яких повний курс щеплень закінчили вже більш як 40% жителів. ...У цілому по країні повністю вакциновано вже 38% дорослого населення та принаймні однією дозою – 44,2 %», – сказав Ляшко.

За даними МОЗ, серед лідерів з вакцинації Київ – 66,9% вакциновано принаймні однією дозою, Київська – 55%, Полтавська 50,8%, Дніпропетровська – 48,9% області. Також до них додалися Черкаська та Сумська області.

Водночас, за словами міністра, ця кількість вакцинованих не є досягненням мети.

«Незважаючи на те, що в Україні четвертий тиждень триває спад захворюваності на Covid-19 (за тиждень кількість виявлених випадків захворюваності зменшилася на 15%, госпіталізацій – на 13%), епідемія коронавірусної хвороби ще не завершилась. Від імені всіх медиків України прошу всіх, хто ще не вакцинувався, зробити це якомога скоріше. Це буде ваш внесок у підготовку до нової хвилі коронавірусної хвороби», – заявив очільник МОЗ.

Також Ляшко застеріг українців від шахраїв, які від імені МОЗ надсилають інформацію з проханням надати номер карти для отримання тисячі гривень за повний курс щеплення.

Зазначимо, за тиждень українські медики зробили майже 1,3 млн Covid-щеплень.

Нагадаємо, з 6 грудня в Україні почали діяти посилені карантинні правила.

Додатково розробляються зміни до постанови, які зобов’яжуть мандрівників, що повернулись із країн, де виявили штам «Омікрон», відбувати самоізоляцію.

Раніше вчені спрогнозували, скільки ще триватиме пандемія коронавірусу.

До слова, щоб отримати 1000 гривень за програмою «єПідтримка» вакцинованим необхідно згенерувати сертифікат вакцинації у застосунку «Дія».