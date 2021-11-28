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    Опубліковано перше зображення «Омікрон»-штаму

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    &laquo;Омікрон&raquo; містить 32 мутації<br /><br /> - Опубліковано перше зображення «Омікрон»-штаму
    «Омікрон» містить 32 мутації

    Фото: Agenzia_Ansa

    Італійські медики показали перше зображення нового варіанта Covid-19

    Італійські медики опублікували перше зображення білка нового штаму коронавірусу «Омікрон», повідомляє Sky TG24.

    Знімок був зроблений у Medicina Multimodale di Laboratorio групою вчених на чолі з Карло Федеріко Перно (Carlo Federico Perno) під безпосереднім наглядом Клаудії Альтері (Claudia Alteri) та у співпраці з Міланським державним університетом.

    Як зазначили біологи, на представленому малюнку видно безліч мутацій.

    У суботу, 27 листопада, зараженого новим видом Covid-19 виявили у Німеччині. Імовірно, африканським штамом виявився інфікований громадянин ФРН, який нещодавно повернувся з поїздки до Південно-Африканської Республіки.

    26 листопада «Омікрон» виявили у Бельгії.

    Новий вид коронавірусу B.1.1.529, який містить 32 мутації в S-білку, був вперше зафіксований у Ботсвані та ПАР.

    Нагадаємо, влада ПАР відреагувала на обмеження через «Омікрон».

    Раніше ВООЗ дала назву новому штаму коронавірусу.

    Як відомо, вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».

    Крім того, стало відомо, чи треба панікувати через новий штам Covid-19: застереження експертів.

    Напередодні Швейцарія посилила правила в'їзду з Південної Африки та низки країн. Також через новий covid-штам 12 країн заборонили польоти до Південної Африки

    Днями стало відомо, що Німеччина б'є на сполох та закриває небо.

    А Британія припинила польоти до шести країн через новий штам коронавірусу.

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    Теги: Італія коронавірус
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    Опубліковано перше зображення «Омікрон»-штаму