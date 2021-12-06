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    Що роблять у лікарні з хворими на Covid-19? (відео)

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    За жовтневими даними,&nbsp;94% госпіталізованих&nbsp;з&nbsp;&laquo;ковідом&raquo; українців не отримали жодної дози вакцини - Що роблять у лікарні з хворими на Covid-19? (відео)

    За жовтневими даними, 94% госпіталізованих з «ковідом» українців не отримали жодної дози вакцини

    фото: moz.gov.ua

    Стан пацієнтів з тяжким «ковідом» може змінюватися різко

    Все більше українців зіштовхнулися з небезпекою коронавірусу. Лише за останні кілька тижнів, в Україні сталося більше 14% всіх смертей від Covid-19 з початку епідемії, повідомляє науковий блогер Артем Албул.

    Пацієнти, яких госпіталізували, потребують ретельного нагляду. Ключові можливості, доступні в лікарні, – постійний моніторинг з боку медперсоналу. Стан пацієнтів з тяжким «ковідом» може змінюватися різко.

    Тому оцінка таких параметрів як частота серцевих скорочень, частота дихання, сатурація (тобто насичення гемоглобіну киснем) – є вкрай важливою.

    Деякі пацієнти – в критичному стані, тобто мають серйозний ризик померти. Таких госпіталізують до відділень інтенсивної терапії. Там постійно моніторять їхні життєві показники. Крім іншого, є доступними складніші медичні процедури, такі як штучна вентиляція легень.

    Коли стан тяжкохворих пацієнтів покращується, коли їхня дихальна та серцево-судинна система стабілізує свої функції, вони повертаються у звичайні «ковідні» відділення.

    Нагадаємо, що в Україні на гроші за вакцинацію можна буде купити книги.

    Глава уряду Денис Шмигаль попередив, що виплату не можна обміняти на позапрограмні послуги.

    15 листопада президент України Володимир Зеленський розповів у відеозверненні «декілька хороших новин». Зокрема, він пообіцяв 1 тис. грн кожному, хто отримав дві дози вакцини,

    Користувачі соцмереж відреагували курйозними фотожабами на ідею Зеленського.

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    Теги: лікар смерть українці лікарня вакцинація коронавірус
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    Що роблять у лікарні з хворими на Covid-19? (відео)