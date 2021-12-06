Що роблять у лікарні з хворими на Covid-19? (відео)

За жовтневими даними, 94% госпіталізованих з «ковідом» українців не отримали жодної дози вакцини

Стан пацієнтів з тяжким «ковідом» може змінюватися різко

Все більше українців зіштовхнулися з небезпекою коронавірусу. Лише за останні кілька тижнів, в Україні сталося більше 14% всіх смертей від Covid-19 з початку епідемії, повідомляє науковий блогер Артем Албул.

Пацієнти, яких госпіталізували, потребують ретельного нагляду. Ключові можливості, доступні в лікарні, – постійний моніторинг з боку медперсоналу. Стан пацієнтів з тяжким «ковідом» може змінюватися різко.

Тому оцінка таких параметрів як частота серцевих скорочень, частота дихання, сатурація (тобто насичення гемоглобіну киснем) – є вкрай важливою.

Деякі пацієнти – в критичному стані, тобто мають серйозний ризик померти. Таких госпіталізують до відділень інтенсивної терапії. Там постійно моніторять їхні життєві показники. Крім іншого, є доступними складніші медичні процедури, такі як штучна вентиляція легень.

Коли стан тяжкохворих пацієнтів покращується, коли їхня дихальна та серцево-судинна система стабілізує свої функції, вони повертаються у звичайні «ковідні» відділення.

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