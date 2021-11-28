Стало відомо, чому новий штам коронавірусу назвали «Омікрон»

ВООЗ затверджувала назву нового штаму так, щоб не виникало плутанини зі звучанням та значенням слова

ЗМІ: Новий штам коронавірусу назвали «Омікрон», щоб уникнути навішування ярликів

The New York Post пояснила, чому Всесвітня організація охорони здоров'я пропустила дві літери грецького алфавіту при виборі назви для нового штаму вірусу SARS-CoV-2.

Після «Лямбда» повинна йти «Ню» (на англіцській – nu) або «Ксі» (xi). Проте ВООЗ вирішила обійти їх через ризик зіткнутися із певними проблемами, пише газета.

Як стверджує британський журналіст Пол Нукі, від першого варіанту відмовилися, щоб не плутати назву штаму зі словом «новий» (new), а від «Ксі» – щоб уникнути «стигматизації регіону». Імовірно, це пов'язано з письмовою схожістю з ім'ям китайського лідера Сі Цзіньпіна.

Тієї ж точки зору дотримується американський сенатор Тед Круз, який розкритикував такий підхід міжнародної організації.

«Якщо ВООЗ так боїться Комуністичної партії Китаю, як можна вірити, що вони призвуть їх до відповіді наступного разу, коли ті спробують приховати катастрофічну глобальну пандемію?», – написав політик у Twitter.

The New York Post навела коментар офіційного представника ВООЗ Маргарет Харріс, яка назвала дві причини, за якими організація вирішила пропустити дві букви. За її словами, «Ню» дійсно відкинули через фонетичну схожість зі словом «новий», а «Ксі» – поширене прізвище, через що теж може виникнути плутанина.

«Ми домовилися про правила іменування, які повинні уникати використання географічних назв, імен людей, назв тварин і так далі, щоб уникнути стигматизації», – підсумувала вона.

Нагадаємо, опубліковано перше зображення «Омікрон»-штаму. А раніше ВООЗ дала назву новому штаму коронавірусу.

Також влада ПАР відреагувала на обмеження через «Омікрон».

Як відомо, вчені виявили, що штам коронавірусу «Омікрон» вшестеро заразніший, ніж «Дельта».

Крім того, через новий штам у США рекомендують вакцинуватися всім особам від п'яти років.

Як повідомлялося, експерти сказали, чи треба панікувати через новий штам Covid-19.

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