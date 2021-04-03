Неподалік американського міста Сієтл впав уламок ракети SpaceX

Уламок був резервуаром високого тиску з композитної оболонки

Більшість частин ракети згоряють в атмосфері

Фермер з округу Грант штату Вашингтон, що на крайньому північному заході США, виявив на своїй земельній ділянці фрагмент Falcon 9.

Про це 2 квітня 2021 року повідомив місцевий шериф, – про це повідомляє The Verge.

За словами фермера, деталь ракети лишила у ґрунті «чотиридюймову вм’ятину».

Компанія SpaceX пояснила, що уламок був частиною другого ступеня Falcon 9, а саме резервуаром високого тиску з композитної оболонки, який впав над штатом Вашингтон 26 березня. Округ Грант знаходиться поблизу міста Сієтл.

Нагадаємо, 1 квітня, неподалік від південно-східного узбережжя Англії в небі пролетів яскравий метеорит. Раніше такого падіння метеорита не спостерігали, він був видовищним, швидким і пролетів досить низько.

До слова, на носі космічного корабля Crew Dragon, створеного американською компанією SpaceX, з’явиться скляний купол, призначений для космічних туристів. У польоті візьмуть учать винятково цивільні особи, не пов’язані з NASA.

Як повідомлялося, прототип транспортної системи Starship компанії SpaceX американського інженера і підприємця Ілона Маска в ході чергових випробувань здійснив жорстку посадку. Starship розбився, ймовірно, через проблеми з другим двигуном Raptor.