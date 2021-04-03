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    Неподалік американського міста Сієтл впав уламок ракети SpaceX

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    Уламок був резервуаром високого тиску з композитної оболонки - Неподалік американського міста Сієтл впав уламок ракети SpaceX

    Уламок був резервуаром високого тиску з композитної оболонки

    Фото: Grant County Sheriff’s Office

    Більшість частин ракети згоряють в атмосфері

    Фермер з округу Грант штату Вашингтон, що на крайньому північному заході США, виявив на своїй земельній ділянці фрагмент Falcon 9.

    Про це 2 квітня 2021 року повідомив місцевий шериф, – про це повідомляє The Verge.

    За словами фермера, деталь ракети лишила у ґрунті «чотиридюймову вм’ятину».

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    Компанія SpaceX пояснила, що уламок був частиною другого ступеня Falcon 9, а саме резервуаром високого тиску з композитної оболонки, який впав над штатом Вашингтон 26 березня. Округ Грант знаходиться поблизу міста Сієтл.

    Нагадаємо, 1 квітня, неподалік від південно-східного узбережжя Англії в небі пролетів яскравий метеорит. Раніше такого падіння метеорита не спостерігали, він був видовищним, швидким і пролетів досить низько.

    До слова, на носі космічного корабля Crew Dragon, створеного американською компанією SpaceX, з’явиться скляний купол, призначений для космічних туристів. У польоті візьмуть учать винятково цивільні особи, не пов’язані з NASA.

    Як повідомлялося, прототип транспортної системи Starship компанії SpaceX американського інженера і підприємця Ілона Маска в ході чергових випробувань здійснив жорстку посадку. Starship розбився, ймовірно, через проблеми з другим двигуном Raptor.

    Теги: США NASA Ілон Маск SpaceX Falcon фермер Вашингтон
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