У федеральному Центрі з контролю захворювань США назвали кількість людей, які повністю вакцинувалися

Як мінімум одну дозу препарату отримали 101,8 мільйона осіб з 328 мільйонів американців

Деякі американці не вірять в ефективність вакцини.

Кожен п’ятий американець до теперішнього часу повністю прищепився від коронавірусу. Про це заявила керівник федеральних Центрів з контролю і профілактиці захворювань (ЦКЗ) США Рошель Валенські.

Вона уточнила, що щеплення отримали або по дві дози препарату Pfizer/BioNTech або Moderna, або дозу однокомпонентного засобу компанії Johnson & Johnson.

Валенські поскаржилася на те, що деякі громадяни не вірять в ефективність вакцини. Вона зазначила, що для боротьби з подібним явищем в країні проводиться масова просвітницька кампанія, що розповідає про безпечність та ефективність препаратів

За інформацією ЗМІ, як мінімум одну дозу препарату отримали 101,8 мільйона осіб з 328 мільйонів американців.

Нагадаємо, президент Аргентини Альберто Фернандес захворів на коронавірус після щеплення російською вакциною. Відомо, що зараз він знаходиться на ізоляції та очікує результату ПЛР-тесту. Коронавірус застав його відразу після святкування 62-річчя у п’ятницю.

Як повідомлялося, за минулу добу, 2 квітня, в Україні виявлено 20341 новий хворий на Covid-19. Це є найбільшою кількістю хворих від початку пандемії. Учора від ускладнень хвороби померли 396 пацієнтів, що на 37 осіб менше, ніж 1 квітня.

Було госпіталізовано 5186 осіб, одужало від коронавірусу 9166 людей. Здійснено тестувань за добу – 128492 (зокрема методом ПЛР – 58951, методом ІФА – 23084, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 46457).

Читайте також: