Crew Dragon «прикрасять» для першого туристичного польоту в космос

У польоті візьмуть учать винятково цивільні особи, не пов’язані з NASA

На носі космічного корабля Crew Dragon, створеного американською компанією SpaceX, з'явиться скляний купол, призначений для космічних туристів. Про це йдеться на сайті Space.com, що посилається на офіційні заяви представників SpaceX.

Відомо, що корабель Crew Dragon готують для першого туристичного польоту в космос, який заплановано здійснити 15 вересня 2021 року. Йдеться про політ, в якому візьмуть участь винятково цивільні особи, ніяк не пов'язані з NASA.

28 квітня на кораблі Crew Dragon повернуться на Землю астронавти Майкл Хопкінс, Віктор Гловер, Соїті Ногуті і Шеннон Уокер. Після повернення на Землю з корабля знімуть стикувальний блок, і встановлять на його місце прозору півсферу, призначену для туристів. Скляний купол дозволить відкрито спостерігати за видовищним космосом і красою Землі з висоти близько 540 кілометрів (це на 120 км вище за орбіту МКС).

Зазначимо, що всі чотири місця в першому туристичному польоті корабля Crew Dragon викупив 38-річний мільярдер з США Джаред Айзекмен, який захоплюється пілотуванням реактивних літаків. Разом з Айзекменом в космос полетять 29-річна лікар з дитячої лікарні Хейлі Арсеної, 51-річна професор геології Сайен Проктор і 41-річний фахівець аерокосмічної компанії Lockheed Martin Крістофер Семброскі.

Додамо, що науковці Китайської академії наук завдяки коронографу змогли зробити фотографію сонячної корони.