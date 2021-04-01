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    Над Британією «прошмигнула» величезна вогняна куля

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    Яскравий метеорит пролетів дуже низько над землею - Над Британією «прошмигнула» величезна вогняна куля
    Яскравий метеорит пролетів дуже низько над землею
    Фото з відкритих джерел

    Раніше такого падіння метеорита не спостерігали, він був видовищним, швидким і пролетів досить низько

    Неподалік від південно-східного узбережжя Англії в небі пролетів яскравий метеорит. Про це повідомляє видання Express.

    Жителі країни помітили вогняну кулю, що летіла. За даними Міжнародної метеорної організації, метеорит побачили в небо недалеко від узбережжя Маргейт. Останній раз його зафіксували біля берегів Істборна в Ла-Манші.

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    Над Британією «прошмигнула» величезна вогняна куля

    Люди почали писати про побачену кулю в небі у соціальних мережах. Багато хто відзначив, що її було видно, незважаючи на повний Місяць. Відзначають, що раніше такого падіння метеорита не спостерігали – він був яскравим, швидким і пролетів досить низько.

    Додамо, що в п'ятницю, 26 березня, SpaceX скасувала випробувальний політ 11-го прототипу корабля Starship. Імовірно, причиною перенесення стали несприятливі погодні умови.

    Випробування прототипу SN11 повинні були пройти поблизу містечка Бока-Чіка в штаті Техас. Раніше евакуювали територію навколо випробувального майданчика.

    Теги: космос Велика Британія ракета
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