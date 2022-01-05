Нічні заворушення у Казахстані: МВС звітує про сотню постраждалих силовиків

Інформації про кількість постраждалих з боку протестувальників досі немає, оскільки лікарні країни відмовляються надавати інформацію журналістам

Понад 200 протестувальників затримано

У нічних заворушеннях в Казахстані постраждали близько сотні співробітників органів внутрішніх справ, затримано понад 200 осіб. Про це пише видання «Новини Казахстану» з посиланням на пресслужбу МВС Республіки Казахстан.

Зазначається, що скоєно напади на співробітників правоохоронних та інших державних органів. У містах Алмати, Шимкент і Тараз робилися спроби нападу на акімати, де були вибиті шибки, двері і заподіяно інший матеріальний збиток. Відзначалися випадки використання натовпом каменів, палиць, газових, перцевих балонів і пляшок із запальною сумішшю.

«У результаті протиправних дій нанесені тілесні ушкодження 95 співробітникам органів внутрішніх справ. Пошкоджено 37 службових автомашин. За 13 фактами застосування насильства щодо представників влади, хуліганства, нападу на будівлі державних органів розпочато досудові розслідування», – заявили у МВС.

Інформації про кількість постраждалих з боку протестувальників досі немає, оскільки лікарні країни відмовляються надавати інформацію журналістам, посилаючись на угоду з управлінням охорони здоров'я.

Як відомо, столиця Казахстану «на замку», в місто стягують спецтехніку (фото, відео).

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим надзвичайного стану був введений в Мангістауській області.

У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Напередодні почалися затримання протестувальників. Правоохоронці в Алмати застосували силу. Доступ до інтернету та мобільні мережі заблоковані.

Нагадаємо, у Казахстані кілька днів поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на заг, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. В Актау протестувальники встановили намети та юрту. 3 січня на площі міста вийшли близько шести тисяч людей, у тому числі жінки та діти.

Люди, які виходять на протести в різних містах країни, виражають солідарність із жанаозенцями, затримують. Серія затримань пройшла у вівторок в Алмати, Шимкенті та Нур-Султані. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.