Столиця Казахстану «на замку», в місто стягують спецтехніку (фото, відео)

У Мангістауській області та місті Алмати до 19 січня діятиме режим надзвичайного стану

Президент Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан у частині країни

У Казахстані згострюються «газові протести». Як пише «Sputnik Ближнее зарубежье», в'їзд та виїзд з столиці Казахстану – Алмати обмежений. У місті запроваджують комендантську годину – із 23:00 до 7:00. Також обмежують пересування, зокрема, транспорту.

Зазначимо, що 4 січня місцева поліція затримала майже дві сотні людей на двох різних акціях у місті Алмати. Одна стосувалася створення Демократичної партії Казахстану й проходила поруч з «Алмати Ареною». Крім цього, силовики навідалися й на ходу з назвою «Прокинься, Казахстан». Її організували поруч із Парком першого президента.

Раніше між силовиками та мітингувальники сталися сутички. Останні почали громити авто правоохоронців, а ті – застосували сльозогінний газ.

Відомо, що усіх затриманих відвезли до поліцейських відділків у Ауезовському та Бостандицькому районах. Зауважимо, що до масових протестів у країні призвело підвищення цін на пальне.

У мережі опублікували відео, на якому видно колону силовиків, які стоять напоготові біля протестувальників.

«Та майже сором, як же ви землякам в очі дивитися потім будете...», – звернувся до них один з учасників мітингу.

Крім цього, у мережі показали кадри, на яких чути постріли. Як пишуть Telegram-канали, це правоохоронці застосували зброю проти мітингувальників.

«Вогонь, вогонь», – чути голос на відео.

Як відомо, президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів надзвичайний стан через протести в Алмати. Також режим надзвичайного стану був введений в Мангістауській області.

У своєму зверненні президент Казахстану закликав учасників протестів «не слідувати закликам деструктивних осіб». Він не пояснив, кого саме відносить до таких осіб, але зазначив, що вони зацікавлені «у підриві стабільності та єдності нашого суспільства».

Почалися затримання протестувальників. Правоохоронці в Алмати застосували силу.

Доступ до Інтернету та мобільні мережі заблоковані.

Нагадаємо, у Казахстані третій день поспіль тривають масові протести, викликані зростанням цін на скраплений газ, який з 1 січня подорожчав з 60 до 120 тенге (7,53 грн) за літр. Протестувальники закликають до зниження ціни на заг, відставки уряду, викорінення корупції і кумівства, будівництва фабрик і заводів, скорочення безробіття.

Як пише Радіо Азаттык, протести відбуваються у містах Жанаозене, Курику, Акшукурі, найбільший – в Актау. В Актау протестувальники встановили намети та юрту. 3 січня на площі міста вийшли близько шести тисяч людей, у тому числі жінки та діти.

Людей, які виходять на протести в різних містах країни, виражають солідарність із жанаозенцями, затримують. Серія затримань пройшла у вівторок в Алмати, Шимкенті та Нур-Султані. Число затриманих країною може обчислюватися сотнями, МВС та департаменти поліції не дають коментарів.



