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    У світі

    Нідерланди підтримають санкції проти РФ через Навального

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    Перше фото Навального з моменту втрати свідомості 20 серпня - Нідерланди підтримають санкції проти РФ через Навального
    Перше фото Навального з моменту втрати свідомості 20 серпня

    Блок наголосив на неприпустимості використання хімічної зброї

    Нідерланди виступлять на підтримку санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального. 

    Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок в Twitter.

    «Ми поділяємо висновок Німеччині і Франції, що не існує іншого правдоподібного пояснення отруєння Навального, крім втручання і відповідальності Росії. На наступному (засідання - ред.) Європейської ради ми підтримаємо заклик до санкцій», - повідомив він.

    Блок наголосив на неприпустимості використання хімічної зброї.

    Як повідомляло німецьке видання Spiegel, Меркель таємно відвідала Навального в клініці. На думку журналістів, у такий спосіб керівник країни підкреслила свою солідарність з росіянином і висловила готовність «діяти до кінця» в розслідуванні події.

    Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

    Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

    Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

    Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

    У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

    Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

    Нідерланди Олексій Навальний час
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