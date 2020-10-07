Нідерланди підтримають санкції проти РФ через Навального



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Перше фото Навального з моменту втрати свідомості 20 серпня

Блок наголосив на неприпустимості використання хімічної зброї

Нідерланди виступлять на підтримку санкцій проти Російської Федерації у зв'язку з отруєнням російського опозиціонера Олексія Навального.

Про це повідомив міністр закордонних справ Нідерландів Стеф Блок в Twitter.

«Ми поділяємо висновок Німеччині і Франції, що не існує іншого правдоподібного пояснення отруєння Навального, крім втручання і відповідальності Росії. На наступному (засідання - ред.) Європейської ради ми підтримаємо заклик до санкцій», - повідомив він.

Блок наголосив на неприпустимості використання хімічної зброї.

Як повідомляло німецьке видання Spiegel, Меркель таємно відвідала Навального в клініці. На думку журналістів, у такий спосіб керівник країни підкреслила свою солідарність з росіянином і висловила готовність «діяти до кінця» в розслідуванні події.

Нагадаємо, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Також російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».