Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком»



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Відбір проб, їхнє транспортування і аналіз проводилися відповідно до дуже строгих механізмів, – повідомила глава відділення FOI Оса Скотт

Шведський інститут оборонних досліджень (FOI), основна філія якого розташована на північному заході Стокгольма, розповів, як проводився аналіз проб, на підставі якого експерти лабораторії дійшли висновку, що опозиціонер Олексій Навальний був отруєний нервово-паралітичною речовиною з групи «Новічок». Про деталі процедури у вівторок, 15 вересня, повідомила доктор Оса Скотт, глава відділення хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту і безпеки.

«Можу підтвердити, що ми в FOI в Умео (Вестерботтен, на півночі Швеції. - ред.) провели аналіз за завданням наших німецьких партнерів», – заявила вона.

«Відбір проб, їхнє транспортування і аналіз проводилися відповідно до дуже строгих механізмів за підтримки безперервності ланцюжка випробувань і відповідно до тих процедур, які пропонуються міжнародною акредитацією лабораторій FOI», – наголосила Скотт. В інституті при цьому уточнили, що «безперервність ланцюжка» важлива, щоб «жодні зовнішні чинники не могли вплинути» на якість проб.

«Наш аналіз підтверджує попередні результати Німеччини», – констатувала Оса Скотт. Зразки крові, взяті в Олексія Навального, «однозначно містили нервово-паралітичний газ з групи «Новічок», підтвердила вона.

На об'єкті FOI в Умео розташована єдина в Швеції лабораторія, що спеціалізується на аналізі можливого застосування хімічної зброї (ХЗ). Вона також сертифікована на міжнародному рівні для перевірки дотримання Конвенції про заборону ХЗ. У Шведському інституті оборонних досліджень уточнили, що реакція нервово-паралітичного газу з білками крові і їхнє зв'язування, що обумовить токсичну дію хімагента, як раз і дозволила використовувати зразки крові в лабораторії «для перевірки" того, чи могла конкретна особа - в даному випадку Навальний – постраждати від його використання.

«Нервово-паралітичні отрути групи «Новічок» надзвичайно токсичні», – розповіла Скотт в інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel. «Одна крапля може вбити», – додала вона.

Шведський інститут оборонних досліджень перебуває в підпорядкуванні Міноборони королівства. Експерти інституту були залучені до розслідування ООН в 2013 році за фактом застосування хімзброї в передмісті Дамаска – Гуті – і змогли підтвердити, що там використовувався фосфорорганічний отруйний хімагент зарин.

Раніше в Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Між іншим, Держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

Нагадаємо, що країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.



