Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому: Навальний відповів на слова Путіна про отруєння



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Російський опозиціонер Олексій Навальний у лікарні після отруєння

Навальний іронічно відреагував на версію президента РФ про те, що він сам отруївся «Новачком»

Російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок».

«Гарна версія. Вважаю, що заслуговує на найпильніше вивчення. Зварив на кухні «Новачок». Тихо сьорбнув з фляжки в літаку. Впав у кому. До цього домовився з дружиною, друзями і колегами, що, якщо МОЗ наполягатиме, щоб мене відвезли лікувати до Німеччини, вони ні в якому разі не дозволяли цього зробити. Померти в омській лікарні і опинитися в омському морзі, де встановили б причину смерті «пожив достатньо», - ось кінцева мета мого хитрого плану», – написав політик у Instagram.

Навальний додав, що Путін «його переграв» і «провокація не вдалася».

«Зрештою я, як дурень, пролежав у комі 18 днів, але свого не добився», – іронізує опозиціонер.

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

До слова, 22 вересня на засіданні Генасамблеї ООН Макрон вимагав від Росії «швидких і бездоганних» пояснень щодо отруєння Навального.

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

Як відомо, Німеччина не може почати власне розслідування справи про отруєння Навального.

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

До слова, Навального хочуть номінувати на Нобелівську премію миру.