ЗМІ: Путін сказав Макрону, що Навальний міг сам отруїтися «Новачком»



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Макрон не повірив у версію Путіна, що Навальний міг сам себе отруїти

За інформацією ЗМІ, Путін назвав російського опозиціонера «простим баламутом в інтернеті»

Президент Росії Володимир Путін заявив у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном 14 вересня, що російський опозиціонер Олексій Навальний міг сам отруїтися «Новачком».

Про це з посиланням на власні джерела, повідомляє французьке видання Le Monde.

Зазначається, що Путін говорив Макрону, що Навальний нібито використовував свій Фонд боротьби з корупцією для «шантажу депутатів і чиновників». Путін також назвав Навального «простим баламутом в інтернеті».

Видання пише, що Путін допустив, що Навальний сам міг прийняти отруту, а нервово-паралітичну речовину не так складно виготовити, як вважається.

При цьому Макрон, своєю чергою, тут же відкинув версію про спробу Навального отруїтися самому, стверджує Le Monde.

До слова, 22 вересня на засіданні Генасамблеї ООН Макрон вимагав від Росії «швидких і бездоганних» пояснень щодо отруєння Навального.

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

Як відомо, Німеччина не може почати власне розслідування справи про отруєння Навального.

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

До слова, Навального хочуть номінувати на Нобелівську премію миру.