Отруєння Навального: Три лабораторії підтвердили, що опозиціонера отруїли «Новачком»



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Організація із заборони хімічної зброї також отримала зразки і вживає заходів для їх тестування у своїх лабораторіях

Таким чином, застосування нервово-паралітичної речовини підтвердили три незалежні лабораторії

Хімічні лабораторії Франції та Швеції підтвердили отруєння Олексія Навального - російського опозиціонера – речовиною класу «Новічок». Про це заявив офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт, передає AP.

«Попри те, що розслідування ще триває, три лабораторії незалежно одна від одної представили докази того, що отруєння Навального викликала нервово-паралітична речовина з групи «Новачка», – зазначили у Німеччині.

Уряд країни знову закликав Росію пояснити, що сталося й наголосив, що перебуває у тісному контакті з європейськими партнерами щодо подальших кроків.

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Між іншим, Держсекретар США Майк Помпео допустив організацію отруєння Навального російськими чиновниками.

Також 9 вересня Німеччина передала результати аналізів Навального до Організації із заборони хімічної зброї. Німецькі фахівці також не планують ділитися результатами досліджень із росіянами, за що отримали критику від влади РФ.

Нагадаємо, що країни G7 вимагають від Росії покарати винних в отруєнні Навального.

Крім того нагадаємо, що німецькі лікарі 7 вересня вивели Навального зі штучної коми.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що Олексія Навального «хотіли змусити мовчати».

Також у Канаді заявили, що організаторів отруєння Навального мають притягнути до відповідальності.

Як відомо, у Росії вважають, що заява німецького уряду про отруєння опозиціонера Олексія Навального не підкріплені фактами. Також у РФ пообіцяли розглядати заяви про отруєння Навального як втручання в справи країни.

НАТО вимагає від Росії розкрити програму «Новачок», якою отруїли Навального.