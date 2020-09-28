Меркель таємно відвідала Навального в клініці



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На думку журналістів, у такий спосіб Меркель підкреслила свою солідарність з росіянином

Цей жест означає для російського уряду, що Берлін не поступиться і з'ясує правду, - ЗМІ

Канцлер Німеччини Ангела Меркель таємно відвідала російського опозиціонера Олексія Навального, коли той перебував в берлінській клініці «Шаріте». Про це повідомляє Spiegel.

На думку журналістів, у такий спосіб керівник країни підкреслила свою солідарність з росіянином і висловила готовність «діяти до кінця» в розслідуванні події. «[Цей жест] для російського уряду повинен означати, що Берлін не поступиться і з'ясує правду», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, Навальний залишиться в Німеччині на час реабілітації.

Нагадаємо, російський опозиціонер Олексій Навальний відповів президенту РФ Володимиру Путіну на припущення про те, що він сам отруївся нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок»: «Зварив «Новачок», сьорбнув та впав в кому, – гарна версія».

Раніше французька газета Le Monde повідомила, що Путін у розмові з президентом Франції Еммануелем Макроном припустив, що Навальний міг сам прийняти «Новачок».

До слова, 22 вересня на засіданні Генасамблеї ООН Макрон вимагав від Росії «швидких і бездоганних» пояснень щодо отруєння Навального.

Олексій Навальний був отруєний 20 серпня в Росії нервово-паралітичною речовиною з групи «Новачок». Такою самою речовиною 2018 року отруїли колишнього співробітника ГРУ Сергія Скрипаля. 22 серпня політика евакуювали спецбортом до Берліна, зараз він перебуває в клініці «Шаріте».

У Німеччині заявили, що наявність в пробах Навального речовини групи Новичок підтвердили три незалежні лабораторії – в Німеччині, Франції та Швеції.

Також Інститут оборони досліджень у Швеції підтвердив, що Навального отруїли «Новачком».

Як відомо, Німеччина не може почати власне розслідування справи про отруєння Навального.

Нагадаємо, що Навальний повністю прийшов до тями після отруєння.

Навального хочуть номінувати на Нобелівську премію миру.



