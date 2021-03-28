Нікол Пашинян заявив про готовність піти у відставку

Вірменський премʼєр планує виконувати обовʼязки до нових виборів у червні

На тлі політичної кризи у країні прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив пронамір піти у відставку у квітні. Як повідомляє «РБК-Україна», про це він заявив на мітингу в селі Арагаці в Армавірській області. Вже в червні в країні мають відбутися позачергові парламентські вибори.

При цьому Пашинян підкреслив, що до виборів виконуватиме обов'язки глави уряду.

«У квітні я подам у відставку. Але не для того, щоб піти з влади, а для проведення дострокових парламентських виборів. Я продовжу виконувати обов'язки прем'єра», – зазначив він.

Нагадаємо, про те, що Пашинян збереже повноваження прем'єра Вірменії до виборів, стало відомо ще минулого тижня. Згідно із законодавством країни, для дострокових виборів треба розпустити парламент. Це можливо, якщо глава уряду піде у відставку і парламент двічі не зможе обрати нового прем'єра. Очікується, що Пашинян оголосить відставку 20 квітня.

До цього він оголосив дострокові вибори в Вірменії, які відбудуться 20 червня. Голосування має покласти край політичній кризі, що триває з осені 2020 року.

Як повідомлялося раніше, 25 лютого глава Генштабу Вірменії закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів у країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту і повідомив про намір добиватися звільнення Оніка Гаспаряна.

Згодом Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про дострокові парламентські вибори у країні, які мають відбутися наприкінці червня.

У середу, 24 березня, парламент Вірменії скасував режим воєнного стану, який в країні було запроваджено через бойові дії в Нагірному Карабасі, що почалися 27 вересня.