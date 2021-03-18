Криза у Вірменії. Пашинян оголосив дострокові парламентські вибори

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів консультації з президентом, опозицією та правлячою фракцією

Протести проти Пашиняна тривають з листопада 2020 року

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян оголосив про дострокові парламентські вибори. Про це він повідомив у Facebook.

«Сьогодні відбулася зустріч з керівником фракції «Процвітаюча Вірменія» Гагіком Царукяном. На зустрічі ми зафіксували, що найкращий вихід зі складної внутрішньополітичної ситуації – це позачергові парламентські вибори», – розповів Пашинян.

За його словами, за підсумками консультацій з президентом Вірменії Арменом Саркісяном, правлячої парламентської фракції «Мій крок» та керівником опозиційної парламентської фракції «Світла Вірменія» Едмоном Марукяном було визначено, що позачергові вибори в країні пройдуть 20 червня.

Едмон Марукян, лідер однієї з найбільших опозиційних сил у країні, заявив, що для його партії «Світла Вірменія» проведення виборів 20 червня є прийнятним рішенням.

Зазначимо, протести за відставку голови уряду країни Нікола Пашиняна почалися після поразки в конфлікті з Азербайджаном щодо Нагірного Карабаху. У листопаді Пашинян підписав мирну угоду з лідерами Азербайджану і Росії, що фактично означало капітуляцію Вірменії.

25 лютого глава Генштабу Вірменії закликав Пашиняна подати у відставку на тлі протестів у країні. Пашинян назвав це спробою військового перевороту і повідомив про намір добиватися звільнення Оніка Гаспаряна.

1 березня Пашинян знову запропонував опозиційним силам погодитися на розпуск парламенту та проведення позачергових виборів.

Джерело: Суспільне