У Вірменії скасовано воєнний стан

Протягом усієї дії режиму воєнного стану в країні тривали масові протести з вимогами відставки Нікола Пашиняна та його уряду

У середу, 24 березня, парламент Вірменії скасував режим воєнного стану, який в країні було запроваджено через бойові дії в Нагірному Карабасі, що почалися 27 вересня. Законодавча ініціатива двох опозиційних партій, представлених в парламенті, – «Процвітаючої Вірменії» і «Світлої Вірменії» – була схвалена і провладною більшістю - фракцією «Мій крок». За скасування режиму воєнного стану проголосували 118 депутатів, один проголосував проти, один – утримався. Про це повідомляє DW.

Опозиція наполягала на скасуванні воєнного стану тричі, починаючи з 10 листопада, коли було підписано з Азербайджаном і Росією тристоронню заяву про припинення бойових дій. Проте влада щоразу зривали ініціативу опозиції, побоюючись, що вона вимагає скасування воєнного стану, щоб оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру.

Тим часом протягом усієї дії режиму воєнного стану в країні тривали масові протести з вимогами відставки Нікола Пашиняна та його уряду. Перекривалися вулиці, проходили мітинги, ходи, організовувалися пікети, в тому числі і перед будівлями уряду, міноборони і служби національної безпеки, а на проспекті Баграмяна виросло наметове містечко, яке багато днів поспіль блокувало рух транспорту. І люди досі пікетують парламент.

На думку опозиції, необхідність в режимі воєнного стану вичерпала себе, адже війна давно закінчилася. Зараз, коли є домовленість про проведення 20 червня позачергових виборів до парламенту, воєнний стан міг би серйозно обмежити права опозиції і демократію в країні, адже в таких умовах неможливо вести агітаційну кампанію, зустрічатися з виборцями, проводити вибори, вважають опозиційні парламентарії.

Сам спікер парламенту Арарат Мірзоян вважає, що було б правильно, якби саме уряд ініціював скасування режиму, оскільки в країні вже оголошено дату позачергових виборів до парламенту. «Однак якщо вже є ініціатива опозиції, немає сенсу чекати рішення уряду», – сказав Мірзоян і закликав депутатів проголосувати за скасування воєнного стану.

«Скасування воєнного стану в Вірменії було неминучим, оскільки дійсно вичерпані причини, через які він був запроваджений», – вважає експерт Центру політичних і міжнародних досліджень Рубен Меграбян. Крім того, за його словами, режим воєнного стану міг перешкодити розвитку політичних процесів в країні, включно і з запланованими достроковими виборами до парламенту.