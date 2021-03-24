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    У Вірменії скасовано воєнний стан

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    Воєнний стан у Вірменії було запроваджено&nbsp;через&nbsp;бойові&nbsp;дії в Нагірному Карабасі - У Вірменії скасовано воєнний стан
    Воєнний стан у Вірменії було запроваджено через бойові дії в Нагірному Карабасі
    Фото з відкритих джерел

    Протягом усієї дії режиму воєнного стану в країні тривали масові протести з вимогами відставки Нікола Пашиняна та його уряду

    У середу, 24 березня, парламент Вірменії скасував режим воєнного стану, який в країні було запроваджено через бойові дії в Нагірному Карабасі, що почалися 27 вересня. Законодавча ініціатива двох опозиційних партій, представлених в парламенті, – «Процвітаючої Вірменії» і «Світлої Вірменії» – була схвалена і провладною більшістю - фракцією «Мій крок». За скасування режиму воєнного стану проголосували 118 депутатів, один проголосував проти, один – утримався. Про це повідомляє DW.

    Опозиція наполягала на скасуванні воєнного стану тричі, починаючи з 10 листопада, коли було підписано з Азербайджаном і Росією тристоронню заяву про припинення бойових дій. Проте влада щоразу зривали ініціативу опозиції, побоюючись, що вона вимагає скасування воєнного стану, щоб оголосити вотум недовіри прем'єр-міністру.

    Тим часом протягом усієї дії режиму воєнного стану в країні тривали масові протести з вимогами відставки Нікола Пашиняна та його уряду. Перекривалися вулиці, проходили мітинги, ходи, організовувалися пікети, в тому числі і перед будівлями уряду, міноборони і служби національної безпеки, а на проспекті Баграмяна виросло наметове містечко, яке багато днів поспіль блокувало рух транспорту. І люди досі пікетують парламент.

    На думку опозиції, необхідність в режимі воєнного стану вичерпала себе, адже війна давно закінчилася. Зараз, коли є домовленість про проведення 20 червня позачергових виборів до парламенту, воєнний стан міг би серйозно обмежити права опозиції і демократію в країні, адже в таких умовах неможливо вести агітаційну кампанію, зустрічатися з виборцями, проводити вибори, вважають опозиційні парламентарії.

    Сам спікер парламенту Арарат Мірзоян вважає, що було б правильно, якби саме уряд ініціював скасування режиму, оскільки в країні вже оголошено дату позачергових виборів до парламенту. «Однак якщо вже є ініціатива опозиції, немає сенсу чекати рішення уряду», – сказав Мірзоян і закликав депутатів проголосувати за скасування воєнного стану.

    «Скасування воєнного стану в Вірменії було неминучим, оскільки дійсно вичерпані причини, через які він був запроваджений», – вважає експерт Центру політичних і міжнародних досліджень Рубен Меграбян. Крім того, за його словами, режим воєнного стану міг перешкодити розвитку політичних процесів в країні, включно і з запланованими достроковими виборами до парламенту.

    Теги: війна Вірменія воєнний стан парламент
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