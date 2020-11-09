Відкриті списки по-українськи. Що показали останні вибори

Українців знову надурили з відкритими списками

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Пришло время рассказать подробно, как всех украинцев опять надурили с «открытыми списками» на местных выборах. И также будут «лошить» на парламентских.

Весь анализ сделан на основе результатов этих выборов.

Итак, возьмем партию Х. Перед выборами она подала «список» на едином избирательном округе, к примеру, в облсовет. №1 был Вася. Лицо партии. По действующему законодательству, если партия преодолевает 5% барьер, то Вася становится депутатом автоматически.

Дальше дяди скинулись деньгами и купили себе места: №2 - Петя, №3 - Дима, №4 -Коля. И дальше напихали всех остальных.

Далее всех из основного «списка» распределили по территориальным округам. Петя -в округ 1, Диму - в округ 2, Колю - в округ 3. При этом сделали так, чтобы в этом округе для них не было серьезных конкурентов от своей партии. Ведь закон говорит: в округе от партии проходит тот, кто преодолевает квоту 25% от цены мандата (количество проголосовавших /количество мест в облсовете).

И вот прошел день выборов. Партия Х преодолела 5% барьер и получает 6 мандатов в облсовете.

А теперь внимание: кто же их получит? 25% от цены мандата составило 1000 голосов. А за Петю проголосовало 100, за Диму - 200, за Колю - 300.

То есть их тотально не поддерживают жители области. Но (внимание!) они все равно становятся депутатами. Как почему? Партия же получает 6 депутатских мандатов. И их надо кому-то отдать. И поскольку наши спонсоры занимают в общем «списке» 2, 3 и 4 места, а квота на депутатов не закрыта из территориальных округов (ну никто там не смог набрать квоту 25%), то они теперь депутаты.

В общем, Петя, Дима и Коля не зря заплатили свои деньги.

Это «открытые списки» по-украински, детка.

Джерело: блог Дмитра Корнійчука

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